Магия души в песнях Ивана Овчинникова

Если бы десять лет назад кто-то сказал жителю Всеволожска Ивану Овчинникову, что его произведения будут исполнять Лев Лещенко, Михаил Шуфутинский, Татьяна Буланова, Денис Майданов, Сергей Войтенко, Афина, Валерий Курас, Марина Девятова, Алёна Петровская, Алина Делисс, Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова и многие другие артисты, он счёл бы такого «пророка» большим фантазером.

И вот почему. Логист по образованию, он с красным дипломом окончил Санкт-Петербургский государственный экономический университет (ИНЖЭКОН), сейчас работает начальником отдела закупок в крупной производственной компании. Параллельно пишет стихи, песни на которые поют звёздные артисты нашей страны, а сам Иван является лауреатом премий «Шансон года» и «Звёзды «Дорожного радио», академиком Российской национальной музыкальной премии «ВИКТОРИЯ».

– Расскажите, как всё начиналось?

– Моя поэтическая история закрутилась в 2015 году. Именно тогда я познакомился с композитором, заслуженным артистом России Сергеем Войтенко. После концерта, набравшись смелости, подошёл к Сергею и предложил сотрудничество. Наша первая совместная песня была посвящена Великой Победе. Выбор этой темы оказался не случайным. Как-то, на встрече с блокадниками, услышал удивительно трогательную историю про первый поцелуй в День Победы на Дворцовой площади. «Потрясающе! Эта история должна стать песней!», – мелькнуло в голове. Так появились стихи, а в соавторстве с Сергеем Войтенко, написавшим музыку, родилась песня «Победа!». Это стало началом моего поэтического пути.

Звёзды сошлись

– Дотянуться до знаменитостей всегда сложно. Не опасались того, что заслуженный артист вас просто «завернёт»?

– Немного побаивался. Оказалось, что зря. Сергей Войтенко на редкость открытый и душевный человек. Он настоящий профессионал, а ещё – талантливый композитор и музыкант. В соавторстве с ним написано более 40 песен, которые звучат по всей стране. Мы дружим семьями и продолжаем создавать душевные песни.

– Недавно ваша совместная песня «Победа!» звучала в большом концерте, посвященном Дню освобождения Ленинграда от фашистской блокады, в БКЗ «Октябрьский». Зал, где были VIP-персоны, звезды разных рангов и мастей, затаив дыхание, слушал…

– С этой песней связана ещё одна интересная история. Перед концертом, на генеральной репетиции, Сергей Войтенко как исполнитель вышел на сцену. Я остался за кулисами. Смотрю, в зале, среди пустых кресел, сидит седовласый мужчина и внимательно слушает нашу песню. В какой-то момент мне даже показалось, что он смахнул слезу. Приглядевшись, я не поверил своим глазам. Это был Илья Рахмиэлевич Резник. Позже мне удалось поговорить с мэтром

отечественной поэзии и сделать памятное фото.

Знаете, можно сказать, что слово «победа» для меня – знаковое. С него началось мое восхождение на песенный Олимп. А когда у меня в 2017 году родилась дочка, мы её назвали Виктория, что означает – победа.

Звуки музыки

– Случай – псевдоним, под которым Бог действует в мире. А в вашей жизни были такие моменты?

– Безусловно да! Иначе как объяснить встречу с гениальным композитором Исааком Иосифовичем Шварцем? Автор двух балетов, двух квартетов, скрипичного концерта, романсов, невероятной киномузыки, таких песен, как «Ваше благородие, госпожа удача» и «Кавалергарды, век недолог», жил в поселке Сиверский. Рядом с его домом находится наша дача. Мне было всего десять лет, когда случилась знаковая встреча с гением. Она перевернула всю жизнь! Узнав, что занимаюсь музыкой, великий композитор поцеловал меня в лоб. Может, слегка наивно прозвучит, но думаю, что с этого благословения и стартовал мой творческий путь. Ещё одна встреча с Исааком Иосифовичем состоялась на юбилее санатория «Берёзка», где я выступал в качестве гостя. «Талантливый мальчик», – сказал мне композитор после концерта… До сих пор гениальная музыка Исаака Шварца и Сиверская являются для меня источниками вдохновения.

– Вы говорите, что знакомы с такими поэтами-песенниками, как Александр Шаганов, Константин Арсенев, Евгений Муравьев, Константин Губин. Обычно, знаменитости ревностно относятся к начинающим коллегам, считая их «заклятыми друзьями». Держали ли они при общении с вами камень за пазухой?

– С уверенностью могу ответить, что нет. Все поэты, которых вы перечислили, не только авторы главных хитов нашей страны, но и невероятно душевные и открытые люди, которые в начале моего творческого пути помогали советами и поддерживали меня. А теперь мне самому пишут начинающие поэты-песенники с просьбами посмотреть стихи, я никогда не отказываю, ведь хорошо помню, как сам был на их месте.

– Иногда от современных исполнителей – волосы дыбом. На фоне попсовых тенденций и песен про «лабутены» и «самую красивую «о-пу» достойные музыкальные композиции – не формат. Традиционные понятия – смысл, история, содержание – трактуют совершенно иначе…

– Творчество бывает разным. Каждый находит для себя свою музыку, свои песни. Но я искренне верю, что песни, написанные добрым сердцем, проникают в тайники души и помогают в самые трудные минуты. А поистине хорошие песни всегда пробьются и найдут дорогу к слушателю.

– А как приходит вдохновение?

– Многие мои песни основаны на реальных историях – подглядываю за происходящим, и слово за слово… складывается история. Вот, например, однажды мама попросила нас с папой срубить старую яблоню в нашем саду. На душе появилась какая-то грусть, ведь эти яблони столько видели. Светлая грусть переросла в стихи. Дальше Сергей Войтенко написал музыку.

А потом всё было как во сне… Сижу дома в пандемию, все тогда работали на удалёнке, время обеденное, разогреваю что-то на кухне. Тут звонок, на том конце провода Сергей Войтенко говорит: «…сейчас передаю трубку будущему исполнителю нашей песни». Каково было моё удивление, когда я услышал с детства знакомый голос Льва Лещенко, который поблагодарил за замечательные стихи и сказал, что с удовольствием возьмёт в репертуар нашу песню под названием «Яблонь цвет». Такие звонки – на всю жизнь, я очень бережно храню воспоминания и счастливые моменты общения с великими артистами нашей страны. Позже со Львом Валериановичем мы встречались и лично, но тот звонок навсегда останется в памяти. Благодарен судьбе и Богу, что ведут меня такой невероятной дорогой.

Мостик в прошлое

– Попасть в список поэтов, песни которых исполняет Михаил Шуфутинский, очень сложно. Это как незрячему выстрелить в яблочко. Представляя вашу песню «Шарфик», певец на своей личной странице написал, что эта атмосферная композиция погружает в далекие и тёплые воспоминания.

– Как-то сижу, вдруг «щёлк», и в голове появилось слово «креп-жоржет». Даже не знаю, откуда оно взялось? Подумал, что это какая-то аллегория между крепдешином из «Вальса Бостон» и именем Жоржетта из «Соломенной шляпки». Но нет. Оказалось, что такое слово есть, – это лёгкая ткань, которая была очень популярной в нашей стране. Так появились стихи на песню «Шарфик».

То, что её исполнил Михаил Шуфутинский, тоже настоящее чудо! Горжусь этой песней и очень рад знакомству с легендой нашей эстрады. Знаете, творчество Михаила Шуфутинского связано с давними воспоминаниями из детства. У моего дедушки – Виктора Николаевича Скукина, врача «Скорой помощи» Всеволожской КМБ, была фантастическая коллекция раритетных кассет, а сам он был любителем шансона и большим почитателем таланта Михаила Захаровича.

В памяти навсегда сохранилось очень яркое воспоминание из детства, как мы едем с дедушкой на «копейке» за хлебом: салон машины, запах свежего хлеба и легендарный голос Михаила Шуфутинского. Кто бы мог подумать, что спустя тридцать лет король шансона исполнит песню «Шарфик» на мои стихи? У песни счастливая судьба, она долго занимала первые строчки хит-парада «Радио Шансон», получила премии и высокую оценку коллег. Не удивлюсь, если слово «креп-жоржет» появилось в моей голове не случайно, наверное, дедушка помог…

– Вот откуда такая горячая любовь к музыке.

– Из детства. Вечерами наша семья часто собиралась в большой комнате – мама играла на фортепиано, папа пел под гитару. Любовь родителей и добрая музыка заложили прочный фундамент, на котором мы с братом и строим свои творческие дома. Кстати, мой младший брат Николай – профессиональный музыкант, с отличием окончил Петербургскую консерваторию, чемпион мира по игре на аккордеоне, сейчас играет джаз с ведущими мировыми мэтрами.

– А ваша супруга тоже занимается творчеством?

– Нет. Но она мой первый и самый главный слушатель. Если её стихи не зацепили, то она так и говорит. А если стихи получились, то она обычно говорит: «У меня мурашки!» Значит, я всё правильно написал. Моя самая большая фанатка – дочка. Ей всего шесть лет, но она наизусть знает все папины песни и уже даже выходила со мной на сцену. Моя семья – мой источник вдохновения, мой смысл жизни.

Хорошая песня – маленькое чудо

– Что для вас значит город Всеволожск?

– Это моя родина. Здесь я родился, вырос и живу. Здесь жили многие поколения нашей семьи. Здесь я окончил общеобразовательную школу, музыкальную школу. Это то место, где моя душа черпает вдохновение и где я чувствую себя счастливым человеком.

– Как добиться успеха и в чём секрет хороших песен?

– Не бойтесь мечтать. Все обязательно получится. Эта формула отлично работает. Ставьте себе самые невероятные цели и никогда не сдавайтесь. Мой творческий путь отнюдь не легкий, как может показаться. Но любовь к слову, музыке, семье, Родине – всегда помогала мне идти дальше в самых сложных жизненных ситуациях.

Меня часто спрашивают, в чём секрет хороших песен? Как бы банально ни звучало, – в счастье и любви. Когда на душе покой и равновесие, а близкие люди рядом, приходит вдохновение, получаются хорошие песни. В этой профессии есть одно правило: если можешь не писать – не пиши, но если ты не представляешь свою жизнь без поэзии, если, несмотря на все трудности, ты продолжаешь идти по творческому пути, значит, ты на своём месте.

– Чего больше в вашей жизни – творчества или экономики?

– Хороший вопрос. Творчество – постоянный и непрерывный процесс. Ты думаешь, вдохновляешься, пишешь 24/7. Даже за время нашего с вами разговора я уже себе записал несколько тем для новых песен. Но и к работе в крупной производственной компании я всегда подхожу творчески. Возможно, в этом и кроется секрет успеха моего отдела закупок.

– А вас узнают на улицах?

– К сожалению, в наши дни мало кто знает поэтов-песенников. Другое дело – Советский Союз, когда Леонида Дербенева, Михаила Танича, Роберта Рождественского, Игоря Шаферана и многих других великих поэтов знали в лицо.

Недавно произошёл забавный случай. Еду в такси по Всеволожску, у водителя играет «Радио Шансон», и вдруг в хит-параде звучит песня на мои стихи. Аккуратно интересуюсь, а знает ли он автора? Водитель ответил, что нет, но сказал, что эта песня ему очень нравится. Услышав, что я автор стихов, он был немало удивлен. Видели бы вы его глаза в этот момент!

Хочу сказать, что у меня нет цели стать медийной личностью. Моя задача – писать хорошие стихи. И в том, что не узнают на улицах, нет ничего страшного. Зато люди знают мои песни…

– С кем из исполнителей хотелось бы поработать?

– С Ириной Аллегровой, Григорием Лепсом и Сосо Павлиашвили. Я счастлив, что работаю в соавторстве с Сергеем Войтенко, Александром Добронравовым, Владимиром Ушаковым, Константином Костомаровым, Дмитрием Пряновым, Андреем Гукаловым и многими другими композиторами, написавшими огромное количество известных, а главное, душевных песен.

– Скажите, пожалуйста, кто важнее – поэт или композитор?

– В этом тандеме нет главных ролей. Я написал много песен, но до сих пор не могу понять, как и откуда возникают стихи, музыка. Хорошая песня – это маленькое чудо, которое возникает благодаря божьей искре. Нам не дано знать, что будет завтра. Как сложится жизнь? Что ждёт за поворотом? Получится ли песня? Но, наверное, в этом и кроется самый главный смысл, ведь всё в наших руках.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото из архива Ивана ОВЧИННИКОВА