Жителям Янино бесплатно заменят деревянные окна на стеклопакеты

Владельцам 77 домов в Янино, чьи окна выходят фасадами в сторону Шоссейной улицы, предлагают бесплатную замену старых деревянных окон на металлопластиковые с двухкамерными стеклопакетами. Тем, у кого уже установлены современные окна, предлагается дополнительно установить приточный клапан.

Как сообщает пресс-служба дорожного комитета ЛО, данная мера поможет снизить уровень дорожного шума в связи с расширением Колтушского шоссе. Если по каким-то причинам домовладелец не хочет устанавливать стеклопакет, он может отказаться от услуги в письменной форме.

Заявка на замену или отказ от установки принимаются до 31 марта, телефон для связи 8-981-980-03-03.