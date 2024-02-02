Всеволожские борцы завоевали золото первенства СЗФО

С 26 по 28 января в Архангельске прошло первенство Северо-Западного федерального округа по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет и юниоров до 24 лет. В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов из сборных команд Архангельской, Мурманской, Псковской, Новгородской, Калининградской и Ленинградской областей, Республики Коми и Ненецкого автономного округа.

В составе спортивной команды 47-го региона выступали и борцы из Всеволожска. Одержав блестящие победы, воспитанники тренеров А.Б. Шагина и А.С. Митрофанова заняли пять призовых мест. Золотые медали завоевали Олег Лебедев, Георгий Малышев и Никита Махнев. Егор Сероус вернулся домой с серебряной наградой, а Тимофей Сиротин с бронзовой. В общем зачёте сборная Ленинградской области стала сильнейшей среди команд юношей до 16 лет. Финалисты турнира получили путёвки на первенство России, которое пройдёт в Суздале и Комсомольске-на-Амуре.

Александр СОРОКИН

Фото отдела ФКС Всеволожского района