Во Всеволожске торжественно открыли Год Семьи

Во Всеволожском Центре культуры и досуга дали символический старт Году Семьи. В торжественном мероприятии приняли участие детские и семейные коллективы, звучало много теплых слов и светлых поздравлений.

С приветственным словом ко всем участникам обратились: заместитель председателя совета депутатов Всеволожского района Э.М. Чирко и временно исполняющий полномочия главы администрации Всеволожского района А. Л. Воропаев.

После этого перед зрителями выступила семья педагогов Муринского ЦО № 2 Татьяна Валериановна и Кузьма Николаевич Юзвик, завоевавшая первое место в номинации «Знание. Связь поколений» на выставке «Россия». Супруги поблагодарили Правительство Ленинградской области, администрацию Всеволожского района и Муринского центра образования № 2 за возможность участвовать в таком замечательном мероприятии.

Чествование семей продолжилось, и на сцену вышла начальник управления ЗАГС Всеволожского района Ю.В. Шемякина. Она сообщила статистику: на 25 января с начала 2024 года в нашем районе родилось 282 ребенка и было заключено 43 брака. Ю.В. Шемякина вызвала из зала Ивана и Эльвиру Кирилловых, которые проживают в Щеглово: в этом году у них родился третий ребенок. А рядом с ними встали Иван и Глафира Тихомировы, которые проживают в Токсово, и недавно у них появился первый ребенок. Семьям были вручены подарки.

Дальше были представлены чудесные концертные номера, например, акробатический танец на огромном светящемся шаре. Его исполнила победитель международных конкурсов циркового искусства Наталья Казанцева. Одновременно на экране на глазах у зрителей возникало песочное шоу под названием «Семейные ценности», которое создавала солистка творческой группы «Прана». Многократный призер чемпионата России по контактному жонглированию Павел Горский выступил в костюме восточного принца. Другие восточные нотки прозвучали, когда на сцене появился китайский Дракон. 10 февраля наступает Год дракона, поэтому творческая группа «Прана» приготовила танец с Драконом. Затем артист оригинального жанра, лауреат Всероссийских и международных конкурсов Эдуард Пичужкин показал очаровательную «Французскую историю». А призеры открытого чемпионата Греции по бальным танцам Борис и Евгения Храмовы предложили свое шоу трансформации костюмов. Закончился концерт «Гимном семьи», который исполнил квартет «Петербургское небо».

Организаторами торжественной церемонии открытия Года семьи во Всеволожском районе стали администрация Всеволожского района и творческая группа КДЦ «Южный».

Людмила Однобокова

Фото Александра Ольховского