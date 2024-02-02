Во Всеволожске подвели итоги конкурса «Бессмертная победа Ленинграда»

С сентября по декабрь во Дворце творчества Всеволожского района проходил муниципальный конкурс детского изобразительного искусства и фотографии «Бессмертная победа Ленинграда». Компетентное жюри определило лучшие работы, которые были представлены на стендах в фойе и актовом зале 24 января. С памятниками, портретами, сюжетными рисунками и фотографиями, выполненными в различных техниках, в течение недели под руководством педагога-организатора ДДЮТ (руководителя координационно-образовательно центра Виртуального филиала «Русского музея») Алёны Андреевой смогли ознакомиться более 300 школьников района.

По мнению организаторов конкурса все работы объединяло одно: ребята постарались осмыслить исторические события, передать свои ощущения и напомнить людям о том, как важно сохранить память о подвиге ленинградцев и передать эту эстафету памяти новым поколениям.

Своеобразным итогом этого творческого марафона стала литературно-документальная композиция «Подвигу твоему, Ленинград…», представленная 31 января в актовом зале ДДЮТ.

Закружились на сцене под звуки «Блокадного вальса» педагоги Алексей Шпилевой и Мария Шмелькова, приглашая собравшихся почувствовать дыхание того времени в стихах Ольги Берггольц и Юрия Воронова, перелистнуть страницы книги «Художники осаждённого Ленинграда», услышать строчки из «Блокадного дневника» Анатолия Молчанова, чьё детство было опалено войной и блокадой. О нём и о таких, как он, прозвучала песня «Ленинградские мальчишки» (сл. Коростылёва, муз. Шварца), трогательно исполненная образцовым детским коллективом «София» под руководством Марины Гуцу.

Понятно, что невозможно вместить в 60 минут мероприятия все 872 дня героической обороны Ленинграда, но отдадим должное организаторам – рассказы обо всех основных и горестных, и радостных событиях тех огненных лет, не остались без внимания. Завершилось повествование о подвиге города-героя Ленинграда торжественной песней «День Ленинградской Победы» (сл. Зарицкой, муз. Шевчук) в исполнении образцового детского коллектива «Хоровая студия «Гармония» под руководством Ларисы Барыленко.

Какой же конкурс без награждения победителей! А их было немало. Всего в номинациях по изобразительному искусству – «Люди мира, на минуту встаньте», «За Ленинград», «Выстоял. Сражался. Победил!», «Навеки в памяти ваш подвиг!», «Дети Ленинграда», «Зелёный пояс славы» и «Уроки мужества» были награждены дипломами и ценными подарками 66 юных живописцев, а в жанре «фотография» в номинациях «Навеки в памяти ваш подвиг!», «Дети Ленинграда» и «Уроки мужества» – дипломы и ценные подарки вручили 14 молодым фотографам.

Не остались без наград и преподаватели, подготовившие победителей конкурса.

Подводя итоги конкурса, начальник отдела воспитания и дополнительного образования комитета по образованию района Татьяна Мальцева подчеркнула важность состоявшегося мероприятия для сохранения исторической памяти и формирования у молодёжи чувства любви к Родине.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Светланы УСИК