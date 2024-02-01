В Разметелево состоялся Съезд активов школьных музеев Ленобласти

В Центре «Ладога» 25 января состоялся Съезд активов школьных музеев Ленобласти, посвящённый 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады. В нём приняли участие около 500 человек, в числе которых были руководители и активисты школьных музеев, представители «Движения Первых», юнармейцев, ученики кадетских классов школ Ленинградской области и другие.

Перед началом торжественной части мероприятия председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Вероника Реброва вместе с активистами школьных музеев посетила выставку детских рисунков, посвященную памятной дате, – «Подвигу блокадного Ленинграда посвящается…». Делегатам съезда показали небольшой документальный фильм о жизни блокадного Ленинграда.

Мероприятие открылось гимном Ленинградской области. Выступавшие говорили о важной миссии школьных музеев, хранящих память о бессмертном подвиге ленинградцев и всего советского народа в годы Великой Отечественной войны. В рамках Съезда был дан старт областному смотру-конкурсу музеев образовательных учреждений. Участники мероприятия смогли познакомиться с деятельностью школьных музеев Подпорожской школы № 3, Кингисеппской школы № 4 и Федоровской школы Тосненского района, ставшими победителем и лауреатами прошлого года.

В развлекательной части программы участники съезда посмотрели выступления вокально-хорового ансамбля «Войс – дети», студии эстрадного вокала «Голосок», коллектива художественной гимнастики Центра «Ладога» и ансамбля «Мужской стиль» из города Кириши.

Завершилось мероприятие интерактивной образовательно-воспитательной игровой программой «Юный экскурсовод». Для руководителей музеев организовали мастер-класс по подготовке и участию в областном смотре-конкурсе.

Александр СОРОКИН

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