В Музее битвы за Ленинград имени З. Колобанова открылась выставка художника Александра Харшака

Музей находится во Всеволожске, в нём собрана техника военного времени: танки, автомобили, артиллерийские орудия. Многие из них были найдены на полях боев. Но 27 января на фоне «героического железа» выступили музы.

Здесь состоялось открытие выставки работ художника А.И. Харшака. Александр Харшак (1908 – 1989) окончил графическое отделение Ленинградского художественно-промышленного техникума, затем поступил в Институт живописи, скульптуры и архитектуры. В июне 1941 года, будучи студентом института, добровольно ушёл в народное ополчение. Воевал за Пулковские высоты, за освобождение Пскова, закончил войну в Латвии при разгроме Курляндской группировки. Принимая участие в боях, он сотрудничал с армейскими газетами. Несколько раз по заданию редакции бывал в блокадном Ленинграде. За свою жизнь создал 400 художественных работ на военную тему. Одна из серий его рисунков называется «Зона пустыни». В неё вошли виды разрушенных деревень и сожжённых домов Псковской области. Но самую большую известность получил рисунок «Раненый мальчик», которому дали второе название: «За что?» Ребёнка с забинтованной головой А. Харшак увидел в одном из ленинградских госпиталей. В 1975 году А. Харшак был удостоен звания «Заслуженный художник РСФСР». Часть из его работ сейчас представлена в Музее битвы за Ленинград имени З. Колобанова.

На церемонии открытия выставки присутствовал сын художника – Андрей Харшак. Он также имеет звание «Заслуженный художник РФ». Андрей Харшак известен как иллюстратор произведений А.С. Грина, Р.Л. Стивенсона, А.Н. Толстого. Его иллюстрации к романам М. Булгакова «Мастер и Маргарита» и Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» экспонировались по всему миру. «Для меня большая честь присутствовать в этом необыкновенном музее, – сказал он в своем выступлении. – Очень приятно видеть в музее работы отца. Здесь также представлены рисунки юных художников из города Всеволожска. И, наверное, символично, что работы детей и работы мастера, который прошёл войну, экспонируются друг напротив друга».

Детские работы, которые выставлены в музее, были подготовлены на конкурс «Память жива», состоящий из двух этапов. На первом этапе учащихся Всеволожской детской школы искусств имени Глинки попросили нарисовать иллюстрации к повести Руслана Тихомирова «Затерянный гарнизон». Второй этап конкурса будет посвящён теме блокады и закончится в середине февраля.

Руслан Тихомиров – известный петербургский кинорежиссер, писатель, кандидат исторических наук. Однажды во время прогулки по Ладожскому озеру с рыбаками он случайно узнал об острове Сухо, который находится в 27 километрах от Новой Ладоги. Подвиг защитников этого маленького острова произвёл такое впечатление, что Руслан решил снять фильм на эту тему. Много времени проведя в архивах, написал сценарий к фильму. Прототипами главных героев послужили реальные люди. Уже активно велись подготовительные работы к съёмкам, были назначены исполнители главных ролей, но всё остановилось из-за пандемии коронавируса. Чтобы не терять времени, Руслан Тихомиров в 2022 году выпустил киноповесть на основе сценария. А сейчас готовит к печати повесть «Затерянный гарнизон». Автор обратился в отдел культуры Всеволожского района и предложил сотрудничество в его проекте. После этого во Всеволожской ДШИ имени Глинки было разработано положение о районном конкурсе «Память жива». Для начала была проведена творческая встреча детей с Русланом Тихомировым, потом им выдана электронная версия повести для чтения. И каждый ребёнок сам определял для себя тему рисунка.

На первый этап конкурса было представлено 28 детских работ. Руслан Тихомиров входил в жюри, которое отобрало лучшие работы. Эти рисунки станут иллюстрациями к повести «Затерянный гарнизон». После выхода повести во Всеволожске состоится презентация книги. В мае по советам Тихомирова возобновятся работы над художественным фильмом «Остров Сухо».

Было решено, что награждение победителей первого этапа конкурса пройдет в Музее битвы за Ленинград имени З. Колобанова. На церемонию прибыли не только юные художники, но и представители ветеранских организаций.

Мероприятие открылось литературно-музыкальной композицией, посвященной полному освобождению Ленинграда от блокады. Её подготовили юноши из военно-патриотического клуба, который действует при Музее битвы за Ленинград имени З. Колобанова. На фоне военной техники и выставки картин воспитанники клуба читали наизусть отрывки из произведений Ольги Берггольц, из воспоминаний Дмитрия Лихачева, полностью воспроизвели дневник Тани Савичевой, а также спели песни военного времени. Для того чтобы сделать выступление таким выразительным и проникновенным, ребята полтора месяца репетировали его под руководством своего наставника, В.М. Смирнова.

После минуты молчания руководство ДШИ им. Глинки наградило участников и победителей первого этапа конкурса «Память жива», награды Военно-патриотического клуба И.В. Соболенко получили и юные патриоты, которые тоже проводили свой внутренний конкурс рисунков о войне. Со словами благодарности к организаторам этого мероприятия от имени ветеранов Всеволожского района выступил В.Б. Борисов.

Затем участников мероприятия ожидал небольшой концерт. В зале, где экспонируется военная техника, прозвучали гусли, гитара, флейты. Завершилась встреча экскурсией по музею и чаепитием.

Каждый экспонат Музея битвы за Ленинград имени З. Колобанова имеет свою уникальную историю. Работы по реставрации здесь продолжаются и сейчас с помощью ООО «Бронка Групп». В данный момент специалисты высокого уровня восстанавливают два самолета. Это истребитель Миг-3 и штурмовик Ил-2, которые участвовали в боях за прорыв блокады Ленинграда.

Людмила ОДНОБОКОВА