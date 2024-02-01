В Ленобласти построят распределительный центр «Вайлдберриз»

Первый распределительный центр маркетплейса ООО «Вайлдберриз» построят в Ленинградской области. Соответствующее соглашение подписали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и одна из самых богатых бизнесвумен России, миллиардер и владелица крупной онлайн торговой площадки Татьяна Бакальчук. Компания обещает заплатить за десять лет налогов в областной бюджет в размере 13,9 млрд рублей.

Складские помещения возведут в индустриальном парке «М-10» в Тосненском районе, в городском поселении Красный Бор. Они будут оснащены многоуровневыми металлическими мезонинными конструкциями для размещения товаров. Планируется, что первая очередь комплекса будет запущена уже в этом году, но окончательно его сдадут в четвертом квартале следующего года. Инвестиции в проект составят 9 млрд рублей.

Интересная деталь: склад в Красном Бору больше сгоревшего в Шушарах комплекса на треть и составляет 154 тысячи квадратов. Тут планируют складировать 13,8 млн единиц товаров в год. Обработать центр сможет более 115 млн заказов в год.

– Благодаря Центру мы получим 7,5 тыс. новых рабочих мест, – сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. – Уверен, что сотрудничество будет успешным. Сегодня компания является одним из лидеров по строительству логистическо-складской инфраструктуры.

Отметим, что бизнес-кейс Татьяны Бакальчук начинался с перепродажи одежды. За двадцать лет существования компании, которая переводится с английского «дикие ягоды», удалось фантастически вырасти. Сейчас у маркетплейса более 35 тыс. пунктов выдачи заказов по всей стране и продает она различные товары – от продуктов питания до гаджетов. Отметим, что Вайлдберриз поставляет продукцию в семь стран: Россию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Азербайджан, Армению, Узбекистан.

Ирэн ОВСЕПЯН