Всеволожские студенты отметили Татьянин день

Татьянин день – любимая студенческая дата, потому что к этому времени заканчивается сессия, начинаются каникулы и к порогу тихо подступает весна. К празднику администрация Всеволожского района, Молодежный центр «Альфа» подарили виновникам события занимательную музыкально-интеллектуальную программу. Более ста ребят из разных поселений приехали на мероприятие во Всеволожский агропромышленный техникум.

– Прежде чем всё запланировать, мы встретились с молодёжью района и выслушали их пожелания, – рассказывает руководитель Молодёжного центра «Альфа» Луиза Михайлова. – По итогам была подобрана интересная концепция. Студенты попросили организовать интеллектуальное состязание, пригласить диджея, который играет современную музыку. Четырнадцать команд приняли участие в интеллектуальном шоу «Где логика?»

На вопрос, легко ли быть студентом? – ребята отвечали по-разному. Самым сложным испытанием в студенческой жизни они назвали сессию. И даже не поспоришь с этим…

– Смею предположить, что каждый из нас в своей жизни был студентом, – говорит директор Всеволожского агропромышленного техникума Юлия Еременко. – Я была студенткой старой школы, крепкой советской закалки. Да, сейчас молодёжь немного другая. Появились новые возможности. Легко учиться тем, кто хочет развиваться, чтобы достичь поставленных задач. Всё зависит от целеустремленности и желания. Самый первый вуз, который я окончила, – Ленинградский сельскохозяйственный институт, где возглавляла культурно-массовый сектор. Жизнь била ключом. У нас была очень хорошая традиция: торжественно отмечали студенческий «экватор» – середину учебного процесса.

На празднике во Всеволожске удалось найти Татьяну.

– Меня сегодня целый день поздравляют, – признаётся девушка. – Хорошо быть Татьяной! Добрые пожелания приятно слышать всегда.

Молодёжному движению в районе в последнее время уделяется много внимания. Заглянул на праздник временно исполняющий полномочия главы администрации Всеволожского района Андрей Воропаев, пожелав студентам успехов, здоровья и мирного неба над головой.

– Все мы помним, что когда-то учились в университете, в институте, и, конечно, это такие незабываемые годы, перед энергией и напором которых открываются все пути, – сказал Андрей Леонидович. – Так сложилось, что сначала я учился в радиотехническом техникуме, потом служил в армии, а затем – в Северо-Западном политехническом институте. Мне кажется, что главная ценность тех лет – дружба. Легко ли быть студентом? Нет, тяжело. Мне, например, приходилось добираться каждый день из Колтушей до Невского проспекта в Санкт-Петербурге, поэтому очень рано просыпался, а вечером поздно ложился спать. Ещё успевал заниматься любимым видом спорта – волейболом и работать. Так что ни одной свободной минуты не было!

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА