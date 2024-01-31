Медики Ленобласти отмечают снижение случаев заболевания гриппом и ОРВИ  

Сотрудники скорой помощи региона на прошлой неделе отработали 10 215 вызовов, доставив в медучреждения 2 758 человек.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, по сравнению с серединой января отмечается заметное снижение случаев заболевания респираторными вирусными инфекциями – всего две недели назад скорая отчитывалась о 12 359 отработанных за семь дней вызовов бригад СМП.

Однако специалисты советуют не забывать о мерах предосторожности до конца зимы: обязательно мойте руки по возвращении домой, пользуйтесь антисептиками после касания поверхностей в общественных местах, а если появились первые симптомы простуды – оставайтесь дома.