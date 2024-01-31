Жители Всеволожского района жалуются на гололедицу

Температурные качели стали настоящим вызовом для коммунальных служб. Жители Всеволожского района жалуются на повсеместно скользкие дороги и тротуары.

Как сообщает пресс-служба администрации ВМР, специалисты управления ЖКХ регулярно проводят выборочные выезды. В результате мониторинга было выдано более ста предостережений управляющим компаниям, ответственным за уборку территорий. На устранение замечаний выдается всего двое суток.

– Безусловно, было бы правильно с точки зрения УК позаботиться о жителях и не доводить до крайностей. Однако, как выяснилось, не всем есть до этого дело. Именно поэтому, в случае неисполнения требований, организации будут привлечены к ответственности и получат заслуженные штрафы, – отметили в пресс-службе районной администрации.

Погода тем временем не даёт расслабиться: ближайшие дни небольшой плюс будет сменяться умеренным минусом. Прибавит сложностей и мокрый снег с дождём.

Сообщить о некачественной уборке придомовой территории можно в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Всеволожского района. Телефон приемной (813-70) 31-946. О проблемах на региональных дорогах можно сообщить на круглосуточную горячую линию «Ленавтодора» 8 (812) 660-46-47.