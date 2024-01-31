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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В Токсово прошли соревнования по прыжкам с трамплина на лыжах

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В Токсово на комплексе трамплинов ШВСМ по зимним видам спорта прошли соревнования по прыжкам с трамплина на лыжах, посвященные 80-летию полного снятия блокады Ленинграда.

27 января порадовало погодой организаторов и участников спортивного мероприятия. Хорошо подготовленный трамплин К 65, легкий ветерок и небольшой морозец позволили судейской бригаде провести турнир по регламенту. В соревнованиях приняли участие летающие лыжники Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Республики Карелия.

Мероприятие началось с торжественной части и парада участников. Открыл соревнования директор СПб ГБУ ДО СШОР «ШВСМ по ЗВС» Илья Лебедев. С приветственным словом к спортсменам и зрителям обратился специально прибывший из Москвы президент Федерации прыжков с трамплина на лыжах и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский. А ветеран ВОВ, участник партизанского движения, заслуженный тренер РСФСР Леонид Алексеевич Баранов рассказал об ужасах блокады, о злодеяниях фашистов на ленинградской земле. Собравшиеся отдали дань памяти защитникам Ленинграда и воинам, павшим в боях за Родину, минутой молчания.

Право поднять государственный флаг организаторы предоставили призёру чемпионата Мира среди мастеров Василию Грознову из Петрозаводска и Елизавете Шукшиной из Санкт-Петербурга. Главный судья турнира, заслуженный тренер России, мастер спорта СССР Сергей Ленинский дал старт соревнованиям.

На трамплин в этот день поднимались четыре группы спортсменов-ветеранов и летающие лыжники возрастной категории 29 лет и моложе. Победителями соревнований в своих группах стали Василий Грознов, Валерий Власов, Алексей Прибылов, Юрий Лобков, Дарья Трушина и Амаль Гималетдинов.

С 12:00 до 14:00 на территории спорткомплекса работала полевая кухня, где гости, судьи и спортсмены могли отведать гречневую кашу с тушёнкой и согреться горячим чаем. На протяжении всего мероприятия звучали военные песни. Награждение призеров кубками, медалями и грамотами проходило на фоне тематического баннера «80 лет снятия блокады Ленинграда».

Александр СОРОКИН
Фото ШВСМ по зимним видам спорта

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