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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В Новосаратовке построят детский сад на 385 мест

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Задание на проектирование дошкольного учреждения на 385 мест в Новосаратовке подписал региональный комитет по строительству. Разработкой документации займется инвестор в рамках соглашения с правительством Ленинградской области.

Согласно заданию ГК «Самолет» спроектирует 3-этажное здание, рассчитанное на 16 возрастных групп. Разработчику необходимо предусмотреть игровые и универсальные залы, кабинеты для учебных занятий, логопеда, психолога, а также собственный пищеблок полного производственного цикла с кладовыми для свежих продуктов. На игровых площадках поставлена задача предусмотреть установку теневых навесов с сиденьями и ящиками для игрушек по периметру, а также блок из двух физкультурных площадок с зонами для гимнастики и мини-футбола.

Ранее госстройнадзор Ленинградской области выдал разрешение на строительство садика на 325 мест в Буграх группе ЦДС. Сегодня он несет титул крупнейшего в Ленинградской области.

По материалам строительного комитета ЛО

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