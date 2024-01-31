Во Всеволожском районе в 55 раз прошел марафон «Дорога жизни»

28 января во Всеволожском районе состоялся ежегодный зимний легкоатлетический марафон «Дорога жизни». В забеге приняли участие около 4,5 тысячи человек, стартовавших на дистанциях 42,2 км, 5 км и 1 км. С этого года марафон носит имя своего основателя Григория Колгашкина, ушедшего из жизни в конце 2023 года.

Не совсем про спорт

Наверное, невозможно точно сказать, сколько всеволожцев вышло в этот раз на старт, но очевидно, что среди участников забега было немало людей, не занимающихся регулярно бегом. К спортивной акции, посвященной 80-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда, присоединились руководители и сотрудники районной администрации, госучреждений, коммерческих предприятий и общественных объединений, которые финишировали целыми командами.

Для многих это событие выходит за рамки стандартного спортивного мероприятия и наполнено более глубоким символическим смыслом. И тем не менее многие спортсмены относятся к нему очень ответственно и серьезно. Особенно это касается дистанции в 42,2 км, которая пролегает по шоссе Дорога жизни от мемориала «Разорванное кольцо» до памятника «Цветок Жизни», находящегося на 3-м километре автодороги. Житель Всеволожска, опытный марафонец Сергей Степаненко, первый свой забег по этой трассе совершил в 2013 году. Он рассказал:

– За это время марафон «Дорога жизни» стал более массовым и масштабным. Много изменилось в лучшую сторону даже в плане самой организации. К примеру, ещё 10 лет назад 42,2 км бежали всего около 300 человек. Сегодня у «Разорванного кольца» собралось более 2 000 любителей бега. Причём примерно 80 спортсменов в этот день преодолели дистанцию классического марафона дважды. Ранним утром они стартовали от «Цветка жизни», добежали до места общего старта и в числе основной массы участников двинулись обратно. Удобнее стало с трансфертом, лучше организованы пункты питания и поддержка по всей трассе. Раньше, чтобы добраться сюда, мы ехали на Финляндский вокзал, где и садились в автобусы. А сейчас транспорт подается и во Всеволожск, что очень удобно. Лично для меня эта акция вообще не про спорт. И свой сегодняшний забег, как и прежние по Дороге жизни, я посвящаю своей бабушке, Степаненко Людмиле Николаевне. Ей сейчас 92 года. Она провела в блокадном Ленинграде все 900 дней и смогла выстоять, выжить и победить смерть. Так что сегодняшняя дистанция классического марафона в моей жизни уже сороковая. На многих стартах участвовал в качестве пейсмейкера. В этой роли бежал и сегодня, помогая ребятам держать нужный темп и, как мог, поддерживал их на всем пути.

Пейсмейкеры здесь выделялись из основной массы флажками с символикой зимнего марафона «Дорога Жизни», закрепленными на флагштоках у них за спиной на специальных жилетах.

Для кого-то первый

Тридцатидевятилетняя жительница поселка Романовка Варвара Игнатьева работает социальным педагогом в местной школе и уже десятый раз участвует в памятной спортивной акции на Дороге жизни, но на дистанцию 42,2 км вышла впервые. Что же чувствует и о чём думает человек, двигающийся к финишу своего первого марафона?

– Прежде всего испытываешь гордость за свою причастность к такому великому событию. А когда бежишь в окружении близких по духу людей, которые тебя поддерживают, переполняешься невероятной радостью, что тоже придает сил и уверенности. Поддержка – это одно из самых ярких впечатлений. Надо отдать должное организаторам, огромному количеству волонтеров и посторонним людям, которые давали «пять», стояли с плакатами, подбадривали. Все это крепко заряжало. В целом бежалось легко и только на спуске с Румболовской горки почувствовала большую нагрузку на связки и колени. Спустя ещё несколько километров в ноге стало что-то тянуть, но я продолжала бежать. А вот на 38 километре начались настоящие трудности. Пришлось снизить темп… Последние километры были очень тяжелыми, но я добралась до финиша, где меня встречала настоящая группа поддержки.

Рада, что финишировала без травм. Ноги болели и гудели, но то счастье, которое я испытывала на финише, ни с чем не сравнится. За все время забега у меня ни разу не возникла мысль сойти с дистанции, что значило бы сдаться, – поделилась впечатлениями Варвара Игнатьева.

Уверен, что таких, как Варвара Сергеевна, было немало. В их числе и жительница Всеволожска Ольга Никитюк, которая также трудится в образовательной сфере. Она начала регулярные пробежки в марте 2023 года, а в сентябре уже бежала на любительских соревнованиях 30 км. Справилась Ольга Владимировна с дистанцией и в этот раз, пробежав 42,2 км за 4 часа 14 минут.

Вот это характер!

Для ещё одной участницы забега, жительницы Всеволожска Ксении Герман, нынешний 55-й юбилейный марафон «Дорога жизни» стал третьим в её любительской спортивной карьере. Он завершился для неё удачным финишем и принёс новый опыт и массу незабываемых впечатлений и ощущений.

Наша героиня родилась в Ленинграде 15 июля 1987 года и с раннего детства тяготела к спорту. Пройдя путь от спортивной гимнастики до капоэйры, она и сейчас находится в прекрасной физической форме. Кроме бега Ксения Анатольевна увлекается плаванием, в том числе зимним, где также имеет личные достижения и рекорды.

– Бегом занялась в 2017 году после рождения второго ребёнка. Поскольку привыкла бороться с различными жизненными «вызовами», для восстановления физической формы выбрала самую не любимую дисциплину и начала бегать в самое «тяжелое» время, рано утром, когда дети ещё спали. Через несколько недель втянулась и даже стала получать от бега удовольствие, – вспоминает Ксения Анатольевна.

Дальше – больше… И скоро нашей героине надоели «легкие» пробежки, захотелось проверить себя на длинных отрезках в более быстром темпе. Первую свою «тридцатку» она пробежала на престижном массовом забеге «Пушкин – Санкт-Петербург» в сентябре 2019 года. А в 2021 году Ксения Герман «замахнулась» на зимний марафон «Дорога Жизни», выбрав для себя дистанцию 42,2 км.

– Это был первый опыт в классическом марафоне, и я ставила перед собой задачу просто добежать и «выжить». Но неожиданно для самой себя преодолела дистанцию за 4 часа 13 минут и 32 секунды, что меня даже порадовало. А вот мой следующий забег в 2022 году закончился неудачно. Я так стремилась в нем поучаствовать, что вышла на дистанцию не совсем здоровой. В результате закончила его не у финишных ворот, а у «кареты скорой помощи» на 24 километре Дороги жизни, – поделилась Ксения Анатольевна.

Но сдаваться не в характере у спортсменки и, следуя рекомендациям тренера, она поставила себе задачу в этот раз «выбежать» из четырех часов, что означало все 42,2 км держать средний темп 5 минут 40 секунд на километр.

– Я начала, как и сказал тренер. Но довольно легко пробежав 3-4 км, поняла, что могу двигаться и быстрее, и прибавила скорости. К десятикилометровой отметке разогналась так, что бежала уже в темпе 5,15. На пунктах питания пила водичку, кое-что ела из своего спортивного питания. Половину дистанции бежалось очень легко и в удовольствие. Казалось, что бегу не марафон, на котором должно быть тяжело, а какую-то легкую дистанцию. А вот после 31 км почувствовала тяжесть в теле, ноги стали «деревянными». На очередном пункте питания меня ждала моя семья, муж и двое сыновей. Они со мной немного пробежались, подбадривая и настраивая на победу. Это правда очень взбодрило, и я продолжила бежать, стараясь «не вываливаться» из темпа 5,40. И вот уже до финиша осталось каких-то 5 км, а двигаться все тяжелее, и я начинаю себя уговаривать: «Это же совсем «капля»… Я же бегаю «пятерку» для разминки… Давай, как будто это разминка, держи темп». А когда оставалось всего пару километров, я буквально считала шаги, а что-то внутри меня кричало: «Ты не можешь так вот сдаться… Ты уже столько сделала… Ты пробежала практически весь марафон, осталось чуть-чуть… На финише ждёт победа… Твоя победа, и ты сможешь почтить память бабушки… Память вообще всех, кто защищал Ленинград… И это будет для тебя лучшей наградой… И время твоё будет для тебя наградой, давай, держись, беги…». И вот я уже вижу финишный коридор, впереди никого и сзади никого. Как будто все это специально только для меня… Слева и справа слышу крики: «Да, давай, молодец!», но все уже как в тумане и силы на исходе. А когда пересекла финишную черту, ног практически не чувствовала, но была очень довольна собой, – рассказала Ксения Анатольевна.

И вот такая «тяжелая» и желанная медаль участника 55-го зимнего легкоатлетического марафона «Дорога Жизни» имени Григория Колгашкина опустилась на грудь Ксении Герман, а в руке оказалась красная гвоздика. С трудом осознавая, что происходит, она поднялась по ступенькам к Цветку Жизни и положила на каменную плиту гвоздику. Свой третий марафон наша героиня преодолела за 3 часа 51 минут и 44 секунды, но успокаиваться на этом спортсменка не намерена. В следующем году она планирует улучшить свой нынешний результат.

Всеволожцы в призерах

Благодаря современной электронной системе фиксации и анализа результатов скоро стали известны победители и призеры 55 марафона «Дорога Жизни». Самым быстрым оказался 36-летний Игорь Шаров из Череповца. Классические 42 километра 195 метров он преодолел за 2 часа 28 минут и 11 секунд. Петербуржец Владимир Пономарев, победивший на этой дистанции в прошлом году, уступил лидеру около двух минут и занял второе место. Третьим до финиша добежал Александр Сторожев (Санкт-Петербург). Рекорд трассы 2 часа 20 минут и 22 секунды, установленный в 1977 году Анатолием Герасименко, снова устоял. Среди женщин победителем стала Ольга Рогозина (Санкт-Петербург, 2:55:11). Второй пришла Светлана Праздникова (Санкт-Петербург, 3:06:31) и на третью ступень пьедестала поднялась Екатерина Мигунува (Всеволожск, 3:07:04).

В своих возрастных группах медалей удостоились всеволожцы: Екатерина Мигунова («золото», 42,2 км, Ж 40-44), Сергей Лукин («золото», 42,2 км, М 45-49), Николай Краузе («серебро», 1 км, М 6-9), Ольга Савойская («бронза», 5 км, Ж 50-59) и Диана Ларионова («бронза», 1 км, Ж 14-17).

Александр СОРОКИН

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