День полного снятия блокады отметили на берегу Ладоги

27 января у Вечного огня на берегу Ладоги перед мемориалом «Разорванное кольцо» собрались делегации ветеранов, учащихся городских и сельских поселений из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Всеволожского района и почётные гости.

Прозвучали слова песни «Дети Ленинграда», трогательно исполненной лауреатом международного конкурса «Детская новая волна 2020» Анастасией Ивановой. После под перезвон ансамбля колокольных звонов Владимирского кафедрального собора и звуков «Преображенского марша», отчеканенных Царскосельским духовым оркестром, знамённая группа Почётного караула внесла Знамя Победы, флаги Российской Федерации, Ленинградской области и Всеволожского района.

Прозвучал Гимн Российской Федерации, сопровождаемый пиротехнической постановкой «Триколор», и к присутствующим обратились депутат Государственной Думы РФ Игорь Ананских, глава района Вячеслав Кондратьев, житель блокадного Ленинграда Анатолий Великодворский, участник Специальной военной операции, старший лейтенант медицинской службы Виктор Окунев и настоятель храма Святой великомученицы Варвары иерей Олег Патрикеев, отслуживший панихиду по жертвам блокады.

Бывает в жизни минута, когда мы вспоминаем то, чего с нами никогда не было, вспоминаем то, о чём знаем только по рассказам родных, из книг и кинофильмов. Эту минуту на митинге отсчитал метроном.

И тогда мысленно переносимся на многие годы назад, чувствуем рядом дыхание своих родных и близких, которых видели только на старых фотографиях. В такую минуту вспоминаем и о незнакомых людях, погибших, защищая наше Отечество.

В этой минуте не 60 секунд, в ней 872 страшных блокадных дня!

В эти 60 ударов метронома, прозвучавшие на берегу Ладоги, вместились нечеловеческие условия, в которых наши советские люди сумели выжить и победить! Страшный голод и холод, постоянные артиллерийские обстрелы и бомбардировки не сломили волю защитников Города-Героя!

Кульминацией памятной акции стало исполнение «Песни о Ладоге».

В церемонии возложения венков и цветов к мемориалу «Разорванное кольцо» приняли участие глава администрации района Андрей Воропаев, заместитель главы администрации по социальному развитию Светлана Хотько, глава г. Всеволожска Станислав Богдевич, председатель Женсовета района Марианна Шевченко, представители депутатского корпуса, ветеранских организаций и жители города.

Особо стоит отметить присутствие на церемонии представителей общественной организации детей и молодёжи «Движение первых» из подшефного Ленинградской области города Енакиево, возглавляемых заместителем директора по воспитательной работе школы № 40 Анной Лиштован. Они не скрывали своих чувств от уведенного и услышанного и благодарили за оказываемую всем жителям Донбасса помощь в восстановлении разрушенного войной и налаживании мирной жизни.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона ЛЯПИНА