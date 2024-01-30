Во Всеволожске блокадникам вручили памятные знаки в честь 80-летия полного снятия блокады

Во Всеволожском районе 26 января состоялась торжественная церемония награждения жителей блокадного Ленинграда памятным знаком «В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады».

Блокадники из разных поселений нашего района собрались во Всеволожском Центре культуры и досуга. Награды им вручали: заместитель председателя совета депутатов Всеволожского района Э.М. Чирко, временно исполняющий обязанности главы администрации Всеволожского района А.Л. Воропаев, глава МО «Всеволожское городское поселение» ЛО С.В. Богдевич и председатель совета Всеволожской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) В.Ю. Тегза.

Помимо почетных знаков были вручены подарки. Затем состоялся концерт. Хор русской армии, обладающий уникальными голосами, исполнил произведения советского времени: «Эх, путь-дорожка фронтовая», «На солнечной поляночке», «Город-герой Ленинград» и другие. Артисты ансамбля песни и танца «Огни Невы» танцевали не только на сцене, но и выходили в зрительный зал, чтобы пригласить на вальс жителей блокадного Ленинграда. А завершился концерт казачьим блоком выступления. Прозвучали известные казачьи песни, например, «Лужки» и были зажигательные танцы.

Напомним, что 9 декабря 2022 года по поручению Президента РФ В.В. Путина Правительство Санкт-Петербурга приняло постановление об учреждении новой награды –почетного знака «В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады». В постановлении говорилось, что к 27 января 2024 года ее должны получить более 60 000 ветеранов и жителей блокадного Ленинграда.

В январе этого года торжественные церемонии вручения памятного знака прошли по всей стране. Это было не только в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области, но и в Москве, в Севастополе – везде, куда судьба забросила бывших жителей блокадного Ленинграда. По специальным запросам награды были направлены в 39 стран, и оттуда поступил отчет, что их получили блокадники в Париже, в Берлине, в Афинах и в других странах мира.

Людмила Однобокова

Фото Антона Ляпина