Ветераны Сертолово посмотрели возрождённый спектакль

Замечательный подарок получили сертоловские ветераны и блокадники от городского совета депутатов к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Более пятидесяти человек смогли посетить знаменитый спектакль – героическую комедию «Раскинулось море широко» в Санкт-Петербургском театре музыкальной комедии. Мероприятие было организовано при непосредственном участии Сертоловского культурно-спортивного центра «Спектр» и городского Совета ветеранов.

История создания спектакля поистине героическая. Защитникам Ленинграда и истощенным физическими и духовными страданиями жителям города требовалась энергичная, духоподъемная история, в которой, пусть в рамках театральной постановки, враг был бы уже повержен. В сентябре 1942 года Политуправление Балтийского флота решило подготовить к XXV годовщине Великой Октябрьской революции злободневный спектакль о жизни блокадного Ленинграда. Единственным музыкальным театром в осажденном городе оставался Театр музыкальной комедии. Созданная в 1942 году творческим союзом авторов в составе Виктора Витлина, Льва Круца и Николая Минха оперетта стала абсолютным лидером репертуара. Музыкальный и драматургический материал был создан авторами в кратчайшие сроки, и лишь в небольшой части придуман, а в основном списан с реальных событий и лиц. Премьера спектакля состоялась 7 ноября 1942 года, а ровно через год после премьеры, 7 ноября 1943 года, оперетта была сыграна в 100-й раз. Всего за время блокады спектакль прошёл 168 раз.

Музыкальная комедия «Раскинулось море широко», главное достоинство которой было в объединяющей силе и патриотической направленности, актуален и сегодня, поэтому театр решил вновь поставить спектакль в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады.

Подготовил Михаил БОНДАРЧИК

Фото издания «Петербургский рубеж»