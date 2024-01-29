В Сертолово открылась выставка о работе Российского красного креста

На базе Сертоловской городской больницы открылась выставка, посвящённая работе Российского красного креста, утверждённого во время Крымской войны. Её организатором выступил Международный дом социального служения. А помещение и место для выставки было радушно предоставлено главным врачом Сергеем Азаренко в отделении реабилитации участников Специальной военной операции.

Выставку, которая была приурочена к 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, открыли директор сертоловского Центра социально-психологической поддержки населения «Матрона» Наталья Кудряшова и представитель Международного дома социального служения Геннадий Шманёв.

25 января организаторы выставки встретились с пациентами реабилитационного центра Сертоловской больницы и провели экскурсию по экспозиции, рассказав о легендарных личностях, внёсших неоценимый вклад в создание и развитие Российского красного креста. Пациентам продемонстрировали два документальных фильма. Первый рассказывал о мужестве жителей блокадного Ленинграда, второй – о создании и премьере в осаждённом городе VII симфонии Дмитрия Шостаковича.

Экспозиция выставки была посвящена организации реабилитационных центров по оказанию помощи пострадавшим в локальных войнах и военных конфликтах, а также вынужденной реэмиграции на Родину по различным причинам. Представитель организаторов проекта Геннадий Шманёв сообщил, что выставка рассказывает о людях, бравших на себя заботу о пострадавших воинах и их семьях. По всей стране в разные времена создавались лазареты, открывались курсы для солдат, вернувшихся с войны инвалидами, чтобы они могли найти себя в мирной жизни. Для помощи беженцам создавались различные комитеты, проводились многочисленные благотворительные базары и сборы.

Целью выставки стало напоминание о том, что в истории России всегда были, есть и будут люди, объединённые неравнодушными сердцами, стремящиеся помочь защитникам Отечества.

Подготовил Михаил БОНДАРЧИК

Фото Петра КУРГАНСКОГО