В феврале Кудровский проезд частично закроется

Строительство новой развязки с Мурманским шоссе изменит схему движения по кудровскому проезду. На время работ будет закрыт участок дороги от Центральной улицы до Промышленной. Объезд будет осуществляться по отремонтированной Промышленной улице.

Как сообщают в пресс-службе дорожного комитета, закрытый участок дороги планируется расширить и обустроить ливневой канализацией.

– Перекресток проспект Строителей – Центральная улица – Кудровский проезд начнет обретать контуры будущего подземного перехода. Начнется все с переустройства теплосети, – отметили в ведомстве.

В первом полугодии дорожники планируют запустить новый путепровод над Мурманским шоссе, закрыв действующий сейчас на реконструкцию. Ближе к лету начнется строительство очистных сооружений под грязевые стоки с новой дороги.