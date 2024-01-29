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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В феврале Кудровский проезд частично закроется

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Строительство новой развязки с Мурманским шоссе изменит схему движения по кудровскому проезду. На время работ будет закрыт участок дороги от Центральной улицы до Промышленной. Объезд будет осуществляться по отремонтированной Промышленной улице.

Как сообщают в пресс-службе дорожного комитета, закрытый участок дороги планируется расширить и обустроить ливневой канализацией.

– Перекресток проспект Строителей – Центральная улица – Кудровский проезд начнет обретать контуры будущего подземного перехода. Начнется все с переустройства теплосети, – отметили в ведомстве.

В первом полугодии дорожники планируют запустить новый путепровод над Мурманским шоссе, закрыв действующий сейчас на реконструкцию. Ближе к лету начнется строительство очистных сооружений под грязевые стоки с новой дороги.

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