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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В Ленобласти запустили чат-бот для сбора предложений по благоустройству

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Жители Ленинградской области могут выразить свои идеи и пожелания по развитию региона через специальный чат-бот в Телеграме. Все собранные предложения будут перенаправляться в региональные комитеты для рассмотрения.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, чат-бот региональной платформы вМесте47.рф запущен в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». По этому нацпроекту в 2024 году в регионе запланировано благоустройство 118 общественных территорий. За прошлый год реализовано 106 проектов.

Внести предложения по развитию региона можно через чат-бот https://t.me/vmeste_47_bot

 

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