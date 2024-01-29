Всеволожские единоборцы почтили память защитников Ленинграда

В минувшую субботу, 27 января, в Школе олимпийского резерва посёлка им. Морозова коллективами Федерации кобудо Ленобласти были проведены фестиваль боевых искусств и региональные соревнования по восточному боевому единоборству. Мероприятие прошло при содействии администрации Всеволожского района и было посвящено 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Перед стартом единоборств состоялись показательные выступления военнослужащих в форме красноармейцев времён Великой Отечественной войны, продемонстрировавших мастерство рукопашного боя. Затем артисты театра «Бенефис» показали спектакль, посвящённый героическим защитникам Ленинграда.

Здесь же все участники получили в подарок буклеты, листовки, а также памятные сувениры, специально подготовленные и оформленные к 80-летию полного снятия блокады.

В спортивном празднике приняли участие более двухсот спортсменов из Всеволожска, Кудрово, Агалатово, Стеклянного, Рахьи по правилам кобудо, карате-джитсу, самообороне, кунг-фу и борьбе в ограниченном пространстве.

Нам приятно сообщить, что около 100 всеволожских спортсменов стали призерами этих памятных соревнований.

Владимир Шемшученко