Президент России поручил найти финансирование на строительство КАД-2 и ШМСД

Вопрос финансирования строительства магистралей необходимо проработать за две недели. Контроль за исполнением задачи возложен на помощника Президента Максима Орешкина.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил особую роль федеральной поддержки и поблагодарил главу государства за значительный вклад в развитие Ленинградской области. Прокладка магистралей позволит разгрузить существующие пробки и купировать назревающую проблему новых заторов в будущем. По поручению Владимира Путина перспективное решение должно стать комплексным, оптимальным, но взвешенным.

«Ленинградская область развивается темпами лидирующих экономик мира. Сегодня у нас один из самых больших инвестпортфелей в России. За последние 5 лет мы построили свыше 160 объектов социальной инфраструктуры, активно начали развивать экологический туризм и просим поддержать это направление за счет вовлечения земель лесного фонда.

Стабильное развитие привлекает новых жителей, и с 2019 года население региона выросло с 1,6 до 2,1 миллиона человек. Люди стремятся к комфортным условиям, строят собственное жилье в частном секторе и мы активно стимулируем этот тренд, благодаря таким федеральным программам как «Стимул» и «Сельская ипотека»», — доложил Александр Дрозденко.

Сегодня агломерация Ленинградской области и Санкт-Петербурга выходит на новый виток развития, поэтому строительство новых транспортных артерий имеет определяющее значение. Наряду с кольцевой дорогой губернатор Ленинградской области подчеркнул особую важность строительства пятого и шестого этапа строительства ШМСД, который увяжет магистрали между собой, а также скоростного трамвая между Петербургом и областью.

Александр Дрозденко выразил благодарность Президенту за ввод в эксплуатацию моста через Свирь в Подпорожье, поддержку проектов расширения Колтушского шоссе, строительства обхода Мурино и продления Центральной улицы в Кудрово. Последнему городу Александр Дрозденко уделил особое внимание, напомнив о планах по строительству метро и транспортно-пересадочного узла, который свяжет несколько регионов России и будет стимулировать развитие межрегионального туризма.

Пресс-служба областного правительства