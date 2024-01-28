Владимир Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень»
День 80-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады Президент России Владимир Путин начал в Кировском районе Ленинградской области.
Президент отдал дань памяти воинам, воевавшим на «Невском пятачке» в годы блокады Ленинграда.
У мемориала «Рубежный камень» президента встретил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Мемориальный военно-исторический комплекс «Невский пятачок» в Кировском районе Ленинградской области — традиционное место, которое посещает Владимир Путин.
В годы Великой Отечественной войны на «Невском пятачке» сражался и получил ранение его отец ― ленинградец Владимир Спиридонович Путин.
Глава государства сегодня принимает участие в памятных мероприятиях, в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Пресс-служба областного правительства