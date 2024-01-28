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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Владимир Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень»

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День 80-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады Президент России Владимир Путин начал в Кировском районе Ленинградской области.

Президент отдал  дань памяти воинам, воевавшим на «Невском пятачке» в годы блокады Ленинграда.

У мемориала «Рубежный камень» президента встретил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Мемориальный военно-исторический комплекс «Невский пятачок» в Кировском районе Ленинградской области — традиционное место, которое посещает Владимир Путин.

В годы Великой Отечественной войны на «Невском пятачке» сражался и получил ранение его отец ― ленинградец Владимир Спиридонович Путин.

Глава государства сегодня принимает участие в памятных мероприятиях, в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Пресс-служба областного правительства 

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