Рисунки из окопов Невского «пятачка»

В эти январские дни мы день за днём вспоминаем события зимы 1943–44 годов, возвращаясь памятью к истории Ленинградской блокады, многочисленным попыткам её прорыва и, наконец, полного освобождения города Ленина от вражеской блокады, – и на страницах газеты мы каждый год рассказываем о людях, приближавших этот день, публикуем воспоминания теперь уже детей и внуков Победы.

И вот одну из таких удивительных историй рассказал и показал нашему корреспонденту архитектор В.М. Чурилин, отец которого воевал на знаменитом Невском «пятачке», оставил заметный след в архитектуре Ленинграда. Сам герой этого рассказа – преподаватель Академии имени Штиглица профессор Всеволод Чурилин – автор проекта реконструкции мемориала девушкам-лесорубам в лесу близ Северной Самарки.

«Наша земля святая: спят здесь Тоня и Рая, две Ани и Евдокия…

– Девчонки, вас помнит Россия!»

Эти стихи Ирины Борзых звучат теперь практически на каждой нашей встрече «в лесу прифронтовом», у памятника девушкам-лесорубам, погибшим при артобстреле в августе 42 года на заготовке дров для блокадного Ленинграда.

Когда мы впервые приехали сюда пять лет назад, типовую стелу с фамилиями десяти девушек с дороги было даже трудно увидеть. Годы и время сделали свое дело: мостик через овражек подозрительно прогибался под ногами, кусты и подлесок закрывали памятник с дороги, многократно крашенная какой-то ядовитой синей краской железная оградка довершала картину забвения, наводила тоску и печаль.

– У меня такое же было чувство, – сказал мой спутник, Анатолий Федорович Петров, заслуженный лесовод России, директор Всеволожского лесничества, с которым мы приехали на это место.

– Обратите внимание, – продолжил Петров, – мы начали расчищать территорию вокруг памятника, обнаружили, что когда-то здесь была посажена еловая аллея. Пока были свидетели, люди, знавшие эту историю, они ухаживали, а потом – перестройка, кто-то ушёл из жизни, кто-то уже не мог дойти сюда… Но я, как лесник, вижу, что этот памятник надо взять под защиту, эти девчонки – не только наши коллеги, они бойцы и герои. Будем восстанавливать мемориал, только бы найти архитектора, который бы придумал проект реставрации, чтобы как-то профессионально облагородить территорию. Без этого мы не можем начать, а найти мне пока не удалось.

И всё-таки нам удалось найти такого человека – Всеволода Чурилина. А ещё я обязательно должна упомянуть одно имя, точнее два, благодаря которым эта история получила реальное продолжение. Мои давнишние друзья, супруги Бушуевы. Владислав – художник-монументалист, а Галина – выдающийся мастер гобелена. Оба преподают много лет в Художественно-промышленной академии имени Штиглица. Когда я им рассказала историю про забытый памятник, они тут же согласились: постараемся помочь. Так в жизни и в истории памятника девушкам-лесорубам появился архитектор Чурилин, преподаватель кафедры интерьера и оборудования Академии. Всеволод Михайлович тут же откликнулся на просьбу разработать проект благоустройства и реконструкции будущего мемориала. Петров честно предупредил профессора: «Только денег у нас нет». – «Не надо никаких денег, – был ответ. – Это дань памяти всем воевавшим. У меня отец воевал на Невском «пятачке». Всю войну прошёл».

Без лишнего пафоса и громких слов Всеволод Михайлович буквально через неделю принёс первый вариант проекта, а вскоре макет мемориала девушкам-лесорубам занял своё место в кабинете инициатора и вдохновителя этого большого и нужного дела. Он и по сей день стоит на столе в кабинете у директора Всеволожского лесхоза А.Ф. Петрова. Чурилин привлек к работе над мемориалом своего коллегу, скульптора Леонида Колибабу, памятник постепенно обретал законченные черты, – и встала на постаменте скорбная фигура девушки – не то склонившаяся в поклоне, не то сжавшаяся в комочек в предчувствии бомбежки, высветились почти стёртые имена девушек, поднялась стела на укрепленном фундаменте, оделся в гранит постамент, зацвели яблони и груши. Были посажены вишневый сад и липовая аллея, и новый мостик уже не внушал опасений многочисленным посетителям, которые приезжают к памятнику 9 Мая и в день гибели девушек – 23 августа. А этим летом яблони, посаженные у мемориала три года назад, дали первый урожай. Жизнь продолжается.

Накануне Дня полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады Всеволод Михайлович Чурилин пригласил меня в свою мастерскую со словами: «Я вам хочу показать нечто удивительное – рисунки отца прямо из окопов. Он делал эти зарисовки в кратких перерывах между боями на Невском «пятачке», ему повезло выжить и сохранить эти рисунки.

«Здесь птицы не поют, деревья не растут…»

Для тех, кто не знает истории сражений на Невском «пятачке», напомню, что здесь, на крошечном участке земли, ставшем плацдармом на левом (восточном) берегу Невы, напротив Невской Дубровки, который наши

войска удерживали ценой неимоверных усилий, вершилась судьба Ленинградской победы. До сих пор в точности неизвестно число погибших как с нашей стороны, так и со стороны противника. Есть данные – от двухсот тысяч безвозвратных потерь с нашей стороны – так говорят историки, и на каждом метре этой земли 11 наших погибших бойцов. А в иные дни на Невском «пятачке» за минуту погибало до пятисот бойцов.

– Знаете песню? – спрашивает меня Чурилин, – «Здесь птицы не поют, деревья не растут»… Это про Невский «пятачок», думаю. Там действительно не растут деревья, там земля сплошь начинена железом и костями наших солдат. Я там бывал, на месте этих боев, пытался взглянуть глазами отца, точнее, сверялся с его рисунками.

Да, поисковики подсчитали: здесь 10 кг железа на квадратный метр. И даже сейчас, спустя 80 лет после этих боев, под сугробами угадываются очертания траншей, окопов, блиндажей. А летом стоит чуть отойти в сторону от расчищенной и ухоженной территории, под ногами зашуршат гильзы, осколки снарядов и колючей проволоки.

– Вот эти оборонительные сооружения, окопы, блиндажи, линии укреплений с колючей проволокой – всем этим как раз и занимался мой отец, лейтенант Михаил Чурилин, полковой инженер, – рассказывает его сын, потомственный архитектор Всеволод Чурилин. – Отец до войны окончил военно-инженерный институт, был дипломированный специалист, работал в мастерской выдающегося архитектора Ноя Троцкого, к своей профессии вернулся только в 46-м, после войны восстанавливал Ленинград. Две его известные работы – речной вокзал в Архангельске и вокзал речного пароходства в городе Горький – удостоены чести быть изображенными на отечественной купюре в пятьсот рублей. Он всю жизнь работал в паре с моей мамой, архитектором Лидией Смирновой.

– А вот то, самое главное, что я хочу вам показать, – продолжает Чурилин, и выставляет в мастерской один за другим три планшета с рисунками отца.

Они были представлены на выставке, посвященной 60-летию кафедры интерьера и оборудования Художественно-промышленной академии имени Штиглица. И совершенно уверена, что привлекали внимание абсолютно всех посетителей: от студентов до преподавателей, потому что пройти мимо этих работ невозможно. Они подлинные, настоящие, пришли к нам прямо из окопов, если так можно сказать.

Я подолгу рассматриваю эти мимолетные карандашные зарисовки, позднее чуть дорисованные гуашью и акварелью. Мгновенные зарисовки войны: Нева с фонтанами воды от разрыва снарядов, несколько точек на ней: лодки с бойцами, подбитый танк и рядом – тела немцев. Землянка наша в три наката и одинокая могилка с красной звездой на пирамидке. Видимо, автопортрет: мужчина с бородой.

– Да, это мой папа, – подтверждает собеседник, – Михаил Иванович Чурилин, 1905 года рождения. Он ушел на войну женатым, и у них с мамой в 39 году появился я, а по воспоминаниям отца, 90 процентов погибших на Невском «пятачке» – мальчишки от 18 и чуть старше. А вот посмотрите, – протягивает архитектор мне один из рисунков, – отец иногда даже датировал свои работы. Видите, на этом рисунке дата 4.11.42. Это так называемый второй Невский «пятачок». Та битва завершилась только в январе 43-го полным освобождением Ленинграда от блокады. Отец дал слово не брить бороду до победы. И потом его по этой бороде все узнавали на «пятачке», потому что он, как инженер, постоянно обходил оборонительные сооружения, смотрел, где что надо восстановить, поправить…

Помолчав, Всеволод Михайлович продолжает свои воспоминания: «Отец, конечно, как и все военные люди, не любил вспоминать о войне, но всю войну мы получали с мамой вот эти его рисунки в виде писем. Мама их бережно сохранила. Мне к началу войны было 2 года, к концу – уже семь, и я кое-что помню. Нас эвакуировали в Славгород, потом ещё куда-то на юг, в 46-м отец вернулся, хотя его собирались отправить на войну с Японией, но ведь кто-то должен был восстанавливать и Ленинград, а специалистов такого уровня было крайне мало.

Из его рассказов помню историю про немецкого снайпера, которого долго не могли обнаружить, он прятался за трупом убитой лошади и стрелял по нашим бойцам: помню рассказ про то, как им, офицерам, выдали белые полушубки, и осенью их легко было отстрелять; как боец, замечательный плотник в мирной жизни, сделал специально для отца лупу, использовав в качестве материала осколки от прожектора, и отец привез эту лупу-зеркало с войны.

И Всеволод Михайлович спешит показать и в самом деле удивительную по дизайну памятную лупу-зеркало. Выставляет уже послевоенные рисунки и зарисовки отца, которые он рисовал по памяти.

И мы говорим о том, что у войны долгая память, особенно если она сохранилась в семье вот так наглядно, и что надо бы эти планшеты с рисунками и с воспоминаниями передать в Музей истории блокады или в музей Невского «пятачка». А в завершение мы договариваемся с Чурилиным встретиться весной на мемориале девушкам-лесорубам, у этого памятника, объединившего так много подлинных историй самых разных людей.

Татьяна ТРУБАЧЕВА

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