Ленинград – Нюрнберг – Всеволожск

С Альбиной Михайловной Петровой и её внуком Михаилом я познакомилась на торжественной церемонии, посвященной 81-й годовщине прорыва блокады. Это было 18 января. История её жизни оказалась удивительной.

Без отца, без матери

Альбина Михайловна, 1937 года рождения (в девичестве её фамилия была Смирнова), помнит себя с трех лет. Это воспоминания о Соминском детском доме Бокситогорского района, где она проживала с 1941 года. Кто ее родители, она тогда не знала. Когда девочке исполнилось 6 лет, её забрали из детского дома опекуны. Это были прекрасные люди: Василий Иванович и Евдокия Фёдоровна Дергачевы. Своих детей у них не было, и они стали заботиться об Але. Проживая вместе с Дергачевыми в поселке Ефимовский Бокситогорского района, она окончила 8 классов. Наступило время приобретать специальность. И тут опекуны опять позаботились. Они решили, что Але пора узнать о настоящих родных.

Когда ей исполнилось 15 лет, на день рождения Евдокия Федоровна вручила адрес Алиной родной тёти. Опекуны купили Але билет до Ленинграда, рассказали, как найти дом родственницы на Фонтанке. А когда девушка разыскала квартиру, открылась дверь, первые слова тёти были: «Как ты похожа на свою мать!» Здесь девушка впервые узнала, кто её мама и отец. Оказалось, что мама умерла от инфекции, когда Аля была совсем крошкой. Под присмотром мачехи Аля росла до трёх лет. Отец – Михаил Иванович Смирнов, 1905 года рождения, был советским офицером. Участвовал в советско-финской войне, и в первый же день Великой Отечественной его забрали на фронт. Вскоре мачеха получила извещение, что лейтенант Михаил Смирнов пропал без вести, и тут же отнесла Алю в детский дом, а сама со своими детьми уехала в эвакуацию. Родственники дали ей фотографии, где она увидела своих родителей.

То, что отец пропал без вести, можно было объяснить по-разному: остался лежать на поле боя или попал в плен. Альбина стала разыскивать его.

А жизнь шла своим чередом. Альбина Смирнова поступила в Ленинградское культпросветучилище на специальность «организатор и методист клубной работы». Учиться ей помогали опекуны и двоюродная сестра Тамара, которая каждый месяц высылала деньги. Забегая вперёд, скажем, что к своим опекунам Альбина Михайловна относилась с большой теплотой, часто ездила в гости, а потом и похоронила их одного за другим.

По окончании училища Альбина была распределена в поселок Ляды Плюсского района Псковской области. Ей тогда было 18 лет, но ее назначили на должность заведующей клубом, а к 20 годам даже выбрали инспектором отдела культуры. Альбине дали рекомендацию на обучение в Ленинградском институте культуры имени Крупской. Обучение – вечернее, днём надо было работать. Поначалу Альбина Смирнова устроилась в Ленинграде на завод, потом попросила, чтобы её назначили хоть на какую-нибудь должность, лишь бы по специальности. И в 1960 году ей предложили работу во Всеволожском доме культуры. Так она впервые появилась в нашем городе и осталась здесь навсегда. Вышла замуж и родила двоих сыновей. Дети были маленькими, а работа в Доме культуры была связана с командировками, поэтому ей пришлось сменить профессию. И много лет Альбина Михайловна трудилась в Райсобесе, в отделе по назначению пенсий.

Смирнов, ещё Смирнов…

Она уже сменила фамилию и стала Альбиной Петровой. Но все эти годы продолжала искать отца. Однажды ей попалась на глаза заметка в ленинградской газете «Смена». Она называлась «Отзовитесь». В публикации рассказывалось о том, что в Германии живёт Михаил Иванович Смирнов, который ищет своих родственников. Альбина Михайловна тут же написала в газету, но выяснилось, что это не её отец, зато ей дали совет, куда ещё можно обратиться. Она обращалась в разные инстанции, и постепенно накопилась целая пачка писем.

Тем временем подросли сыновья, и Альбина Михайловна решила устроиться на военное производство «Краснознаменец», которое находилось на Ржевке. Там у нее была повышенная зарплата, и на пенсию она вышла в возрасте 45 лет по вредности.

Во время переписки всплывали детали одна за другой. Например, она узнала, что пенсию по потере кормильца получала не за своего отца, а за другого офицера – тоже Михаила Ивановича Смирнова. Тот лейтенант Смирнов погиб, защищая Севастополь. Но он был 1914 года рождения, а Альбина знала, что ее родной отец – 1905 года рождения. У того лейтенанта Смирнова не было детей, и какие-то добрые люди записали на него чужих детей. Наверное, для того, чтобы помочь сиротам, потому что за «пропавших без вести» пенсию не давали, а только за погибших в бою. В знак благодарности, несмотря на то, что это был для неё чужой человек, Альбина Михайловна стала хлопотать, чтобы имя лейтенанта М.И. Смирнова было увековечено в Севастополе. Её просьбу выполнили.

Ещё она узнала, что такую же пенсию получали Эрик и Галина Смирновы, как оказалось, её сводные брат и сестра по отцу. Она запросила в архиве их адрес, а потом пошла по этому адресу в Ленинграде. Это была невероятная встреча. Дружба с братом и сестрой продолжалось до их кончины. Только вот что удивительно: трое детей было у лейтенанта М.И. Смирнова, но только Аля разыскивала его. Брат и сестра даже не пытались найти ни отца, ни Алю, о существовании которой знали.

Информации накапливалось всё больше и больше. Однажды из архива Министерства обороны написали, что лейтенант Смирнов попал в плен в августе 1941 года под Волосово, а потом погиб в немецком плену, но в каком месте, тогда ещё было неизвестно. В этом письме ей посоветовали обратиться в консульство Норвегии. Там к ней отнеслись серьезно. Пришёл подробный ответ, что, действительно, в одном из норвежских концентрационных лагерей погиб Михаил Иванович Смирнов. Но опять это был не тот Михаил Иванович – не подходил по возрасту. Так сколько их – Смирновых, которые сражались и погибали за свою Родину?

Он оказался героем

Первая точная информация пришла в 1998 году. Это была справка из Подольска о том, что политрук, командир взвода 1-го стрелкового полка, лейтенант М.И. Смирнов, 1905 года рождения, пропал без вести 14 августа 1941 года в районе деревни Молосковицы Ленинградской области (возле Волосово). В плену оказался 22 августа 1941 года. Номер военнопленного 462 R. Погиб при попытке к бегству 4 апреля 1944 года. Он бежал из рабочей команды 10021, но номер лагеря, где работала эта команда, и место захоронения лейтенанта Смирнова тогда были неизвестны. Но в этом же письме указано, куда можно написать для того, чтобы получить дополнительную информацию. Конечно, Альбина Михайловна тут же отправила письмо.

В 1999 году пришло ещё одно важное письмо из Подольска. Выяснилось, что за три года пребывания в плену удивительно стойкий лейтенант Смирнов сменил несколько концлагерей. Это были и лагерь 1-Б в Польше (Ольштынек), и лагерь 53 в городе Тильзит современной Калининградской области, и один лагерь в Литве. И было написано: «Вы можете приехать в Подольск на правах исследователя», а также приложен график работы архива Министерства обороны. Через некоторое время пришло официальное приглашение: «Сданы немецкие архивы. Приезжайте, есть точные сведения о вашем отце».

И она поехала в Подольск. Оттуда привезла самый важный свой документ – копию немецкой карточки погибшего в плену офицера. Заполнена карточка с удивительной скрупулезностью. Там было всё: имя и точное место рождения отца, даты попадания в плен и гибели. Указана гражданская профессия – сапожник. И даже девичья фамилия его матери. Так получилось, что свою родословную Альбина Михайловна Петрова узнала не из русских документов, а из нацистских. Немцы нечаянно сохранили её родословную.

И ещё выяснилось, что её героический отец четыре раза бежал из плена. Каждый раз его содержание в лагерях ухудшалось. Предпоследняя попытка была весной 1943 года, за нее М.И. Смирнову дали 11 суток ареста (видимо, в одиночной камере). Но 4 апреля 1944 года он вновь бежал вместе со своим другом, и после последнего побега Михаила Ивановича Смирнова расстреляли в концлагере «МО-Stammlager XIII D».

К поискам подключился внук

Сейчас у Альбины Михайловны Петровой четверо внуков. Одного из них назвали в честь погибшего Михаилом. Михаил Григорьевич окончил Военно-медицинскую академию. Проживает во Всеволожске, работает врачом в Санкт-Петербурге. Однажды он попросил у бабушки документы на её отца. И обратился к интернету, чтобы найти место захоронения.

Прежде всего Михаил стал искать сведения про «МО-Stammlager XIII D». Узнал из интернета, что этот концлагерь находился в Баварии, недалеко от города Нюрнберг. Оказалось, что в наше время кто-то из со-

отечественников там уже побывал. На форуме были выставлены фотографии плит из этого лагеря, где увековечены имена более 5 000 человек, замученных в плену. Это были люди из разных стран. Кто-то в интернете даже попытался оцифровать документы на погибших. На плитах Михаил действительно увидел фамилию Смирнов.

Из русского консульства в Германии ему прислали подтверждение, что это действительно отец Альбины Михайловны.

Тогда он обратился к друзьям и попросил найти русскоязычную переводчицу, которая смогла бы сопровождать его в Германии. Им согласилась помогать Анастасия Бахвалина, которая в то время работала в Нюрнберге.

И вот в апреле 2019 года Михаил Георгиевич и Альбина Михайловна выехали в Германию, познакомились там с доктором исторических наук Ханной Лессау, которая как раз готовила выставку, посвященную концлагерю «МО-Stammlager XIII D».

Сначала они посетили кладбище концлагеря, где уже в наше время были установлены памятные плиты с именами погибших узников. Альбина Михайловна плакала возле плиты с именем своего отца. «Я никогда не смогу им этого простить», – говорила она.

Сразу после этого они поехали в Музей истории нацизма в Нюрнберге. Это целый городок, внутри которого находится и музей, и Поле Цепеллина, и архив, и местная кирха. Здесь проходили знаменитые съезды и марши нацистов. Музей располагается в бывшем здании Дворца съездов национал-социалистической немецкой рабочей партии (NCDAP). Первый камень в основание дворца заложил Гитлер в 1935 году. Здесь в сухой информативной форме отражены документы становления нацизма и дана попытка ответить на вопрос: «Как же так произошло, что мы оказались на такое способны?» Ответ напрашивается один: «Гитлер провёл грамотное зомбирование». И в местном музее этапы этого зомбирования отражены по порядку.

Я спросила Михаила, какие ощущения он испытывал в это время:

– Сначала был ужас от того, что такое могло быть. В лагере «МО-Stammlager XIII D» русских не кормили вообще. И сохранились фотографии, как русские пленные офицеры едят траву, едят червей. Немцы делали такие фотографии с удовольствием. Я как врач-невролог представлял, какой страшный стресс наши пленные при этом испытывали. Потом все сменилось чувством благодарности к тем, кто сохранил документы. Надо было для этого иметь большое мужество. Может быть, немцам хотелось бы переписать историю и стереть эту страничку, задевающую их самолюбие. Но они продолжают говорить правду. И я благодарен сотрудникам нашего посольства в Германии, которые помогли нам узнать о Михаиле Ивановиче Смирнове.

На другой день Петровы вместе с Ханной Лессау выехали на территорию, где когда-то находился лагерь «МО-Stammlager XIII D». Оказалось, что сохранилась даже станция, куда привозили пленных. Поездка в Германию была короткой.

Нюрнберг тоже скорбит

Но в начале 2020 года к Альбине Михайловне Смирновой пришло письмо за подписью мэра города Нюрнберга. Письмо длинное, я приведу из него лишь небольшой отрывок: «В период с 1939 по 1945 год в Нюрнберге, в крупных лагерях на территории проведения съездов нацистской партии, в заключении находилось более 100 000 военнопленных, интернированных лиц и принудительных рабочих, как женщин, так и мужчин, родом со всей Европы и из США (…) Жили и трудились они зачастую в нечеловеческих условиях (…) В то время как картины съездов НСДАП в Нюрнберге, эти символы национал-социалистической пропаганды, успели облететь весь мир, история Нюрнбергских концентрационных лагерей до сих пор остается малоизвестной. Поэтому документальный центр «Территория съездов НСДАП» организовал международный исследовательский проект, который впервые позволил пролить свет на жизнь заключенных этих лагерей и проследить их судьбы. (…) Нюрнберг считает себя обязанным (…) позаботиться о том, чтобы жертвы национал-социализма не были забыты (…) Критическое изучение истории будет продолжено, ради демократического общественного устройства. И мы заявляем о своей приверженности этой идее: «Это никогда не должно повториться». Преисполненный благодарности мэр города Нюрнберга».

Кроме того, из Германии прислали печатные материалы – буклет о лагере «МО-Stammlager XIII D» с подробной картой, фотографией охранников лагеря с собаками.

По приглашению мэра Нюрнберга Михаил Смирнов вместе со своим родным братом Дмитрием Смирновым в мае 2020 года вновь его посетил. На этот раз они поехали на открытие выставки, посвященной трагической истории лагеря «МО-Stammlager XIII D». А также прошли вокруг лагерного кладбища вместе с местным Бессмертным полком. Альбина Михайловна в 2020 году поехать отказалась – ей это было слишком тяжело морально. Зато она добилась, чтобы портрет её отца-героя был выставлен в Бессмертном полку города Всеволожска, который в преддверии майских дней находился на Юбилейной площади.

– Я хочу пожелать, чтобы другие люди не опускали руки и искали родственников, пропавших на войне. Найти можно всех, даже военнопленных, погибших за границей, – уверяет она.

Михаил Смирнов к этому добавил:

– На плитах лагеря «МО-Stammlager XIII D» увековечено более 5 000 фамилий. Но откликнулось только 150 родственников. Остальные 4 850 человек до сих пор ждут, когда их найдут свои, родные. Задумайтесь об этом.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото из архива семьи Смирновых