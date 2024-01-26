В Колтушах прошли соревнования по хоккею в память о подвиге защитников Ленинграда

20 января в Колтушах в спортивном комплексе «Ладога Арена» состоялись областные соревнования по хоккею с шайбой, посвященные 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

На лёд вышли мальчики и девочки 2015 года рождения из семи районов Ленинградской области, Санкт-Петербурга и Республики Карелия. На торжественной церемонии открытия с приветственным словом от губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко выступил председатель областного комитета по физической культуре и спорту Евгений Пономарев и президент Федерации хоккея Ленинградской области Андрей Точицкий.

– Соревнования проводятся в память о бессмертном подвиге героических защитников Ленинграда и его мужественных жителей в годы Великой Отечественной войны. Этот турнир проводится уже несколько лет подряд и, став уже традиционным, призван хранить память о тех трагических событиях, которые пережил город в годы блокады, и передавать её из поколения в поколение, – сказал Евгений Пономарев.

Торжественная часть закончилась минутой молчания под звуки ленинградского метронома. Трогательная картина стоящих в две шеренги детей, отбивающих клюшками по льду в такт звукам метронома, у некоторых зрителей вызывала слезы благоговения.

И вот девять команд скрестили клюшки на ледовом поле, разделенном на три сектора. Честь Всеволожского района довелось защищать юным хоккеистам команды «Варяги» из поселка имени Морозова.

– Турнир проводится не на всём поле, потому что сами игроки ещё маленькие. Тем, кто вышел сегодня на лёд, всего по 7–8 лет. Ледовая площадка поделена так, чтобы на ней могли одновременно играть сразу шесть команд, что значительно сокращает время проведения соревнований. Ребята подготовлены хорошо и заряжены на победу, – отметил тренер команды «Варяги» Роман Корявин.

За игрой своих подопечных внимательно следили не только тренеры и судейская бригада. С трибун то и дело доносились звуки горнов и барабанов, а над головами болельщиков пестрели флаги хоккейных команд. Вдохновляющие на победу крики с трибун были слышны даже за стенами «Ладога Арены». Наталья Гельман, мама юного хоккеиста «Варягов» Ильи Гельмана, и Инна Кравцова, бабушка его товарища по команде Кирилла Козлова, активно поддерживали своих отважных спортсменов.

– Илье сейчас восемь лет. В спорт мы его отдали в три годика. И с тех пор хоккей стал нашим семейным делом. Вместе с сыном ходим на тренировки, сопровождаем на соревнованиях и стараемся всячески поддерживать его интерес. Нам повезло – в нашем поселке есть хоккейный клуб и возможность заниматься этим видом спорта. Очень благодарны тренеру Роману Корявину за то, что он не только учит ребят играть в хоккей, но и воспитывает у них самые лучшие спортивные и человеческие качества, – поделилась Наталья Гельм.

Можно было бесконечно смотреть, как маленькие хоккеисты «носятся» на коньках и ловко маневрируют между соперниками, стараясь пробиться к воротам. И с трибун было трудно разглядеть и понять, кто стремительно ведет шайбу: мальчик или девочка. Жесткие столкновения, падения, удары по воротам и прочие «острые» моменты держали зрителей в постоянном напряжении. Не менее эмоционально вели себя и тренеры, старавшиеся докричаться со скамейки запасных до своих подопечных.

В каждой игре команда «Варяги» из поселка имени Морозова вкладывала все силы в победу, но в результате заняла лишь четвертую строчку турнирной таблицы. Золотые медали первенства Ленинградской области достались команде АКМ Северо-Запад (г. Кингисепп). На втором месте оказались хоккеисты СКА «Карелия» (Республика Карелия), а бронзовые награды получала команда ХК «Кириши» (Ленинградская область, г. Кириши).

Александр СОРОКИН

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