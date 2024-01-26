Внешний вид детских игрушек будет регулировать ГОСТ

Специалисты Роскачества подготовили ГОСТ для проведения психолого-педагогической экспертизы детских игрушек и определили критерии для детских товаров. Речь идёт о тринадцати признаках, которые характеризуют некоторые игрушки как неподходящие для детей.

Так, по мнению экспертов, психологический вред могут нанести игрушки, изображающие жестокость и насилие, а также способные вызвать страх у ребенка. Недопустимы для детей игрушки, изображающие половые отношения и побуждающие интерес к сексу. Под возрастную маркировку подпадет продукция, содержащая бранные слова или пропагандирующая употребление спиртных или наркотических веществ.

Необходимость в дополнительной регулировке рынка обострилась на волне популярности игрушек, изображающих монстров с хищными оскалами. Жутковатые Хаги-Ваги и Киси-Миси из компьютерной игры получили плюшевое воплощение и наводнили детские магазины, вызывая беспокойство родителей. До формирования соответствующего ГОСТа не было критериев, касающихся внешнего вида детских товаров – только требования к качеству материалов и изготовлению игрушек. Теперь же странные игрушки получат соответствующую возрастную маркировку.

При этом психологи отмечают, что решение о покупке принимает взрослый. Даже если ребёнок очень просит о плюшевом монстрике, следует хорошо обдумать покупку, прежде чем соглашаться купить модную игрушку.