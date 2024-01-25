Во Всеволожской школе прошел урок мужества для учеников младших классов

Для учеников школы № 4 города Всеволожска провели урок, посвященный 80-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда. В гости к ребятам из первых – вторых классов пришел заместитель начальника отдела по увековечению памяти погибших при защите Отечества Центра «Молодёжный», председатель Поискового движения России в Ленинградской области Александр Колоярский.

– Болота и лесные массивы Ленинградской области, с виду такие тихие и спокойные, на самом деле хранят страшные тайны минувших военных лет, – рассказал он школьникам. – Знают об этом и наши юные друзья – ребята-поисковики. Порой на безымянных могилах можно найти предметы, которые помогают пролить свет и дать ответы на многие вопросы. Они позволяют установить личность погибших бойцов, рассказать историю о судьбах людей, погибших в Великой Отечественной войне.

Отметим, что в школе особое место в экспозиции школьного музея занимают газетные вырезки, письма с фронта и другие экспонаты, которые позволяют изучать и не забывать о героизме своих дедов. Воссоздали даже старый блиндаж. Некоторые предметы приносят ребята, которые активно участвуют в работе музея, готовят презентации и доклады.

Ирэн ОВСЕПЯН