Во всеволожской школе искусств открылась выставка «Таинственный мир Рождества»

Подведены итоги районного конкурса детского изобразительного творчества «Таинственный мир Рождества», проведённого в рамках XVIII районного Фестиваля православной культуры. Выставка лучших работ представлена в фойе Всеволожской школы искусств им. М.И. Глинки.



Юные дарования из шести детских школ искусств и cтруктурных подразделений, пяти непрофессиональных учебных заведений Всеволожского района под руководством 30 преподавателей представили 164 прекрасные творческие работы, выполненные в различной технике: живопись, графика, декоративно-прикладное искусство и скульптура на темы: «Рождество Христово – история, радость праздника», «Рождественские вечера в моей семье», «Русские рождественские традиции», «Зимние сказки».

Работы оценивало компетентное жюри, возглавляемое начальником отдела культуры администрации района Дарьей Воробьёвой. Лучшие работы представили следующие участники: Дорофеева Стефания, Серебрякова София, Громов Александр, Погодина Мария, Анкипова Дана, Яковенко Виолетта, Яковенко Иветта, Шевцов Дмитрий, Иванова Елена, Курбатова Василиса, Андгуладзе Гиорги, Андгуладзе Нора, Максимова Светлана, Николаевская София.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Александра АНДРЕЕВА