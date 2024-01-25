Во Всеволожске прошел первый этап массовых соревнований «Лыжня зовёт»

Зимний фестиваль лыжного спорта и здорового образа жизни организован отделом физической культуры и спорта администрации Всеволожского муниципального района. Техническую часть мероприятия обеспечивали сотрудники Всеволожского центра физической культуры и спорта.

Несмотря на морозную погоду, в воскресенье, 21 января, в Румболовском парке было особенно многолюдно. В этот день здесь проходили ставшие уже традиционными массовые старты «Лыжня зовёт». В них приняли участие около 400 человек в возрасте от 6 до 60 лет. В соревнованиях разыгрывались почти два десятка комплектов наград для каждой категории спортсменов. Наиболее многочисленными оказались группы мальчиков и девочек в возрасте от 10 до 12 лет. Среди них и развернулась самая острая борьба за победу. Даже невооруженному глазу было заметно, что преобладающую часть стартовавших в этой возрастной категории составляли воспитанники лыжных секций Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Их выдавала яркая современная экипировка и спортивное снаряжение.

По сложившейся традиции первыми на старт вышли самые маленькие участники соревнований, мальчики и девочки в возрасте от 6 до 9 лет. Самыми быстрыми здесь оказались Варвара Шарапова, с результатом 6:05 и Егор Хамицкий, пробежавший дистанцию 1 км за 5 минут и 1 секунду.

Уже несколько лет подряд в фестивале «Лыжня зовёт» участвует многодетная семья Точило из деревни Скотное из Агалатовского сельского поселения. Глава семейства Владимир Владимирович рассказал:

– У нас пятеро детей. Самому старшему Мирославу 14 лет, а самой младшей Василисе – девять. Мы любим спорт, особенно лыжные прогулки. Ребятам очень нравятся соревнования «Лыжня зовёт», и каждый год они их с нетерпением ждут и задолго к ним готовятся. В этот раз мы приехали не все, двое старших мальчишек заболели прямо накануне стартов и очень огорчены этим. Самой увлеченной лыжницей у нас является девятилетняя Василиса, и хотя она пока не занимается в спортивной секции, уже показывает неплохие результаты. В прошлом году, выступая здесь в самой младшей возрастной категории (6–9 лет), она заняла первое место. А в этом – решила попробовать посоревноваться с ребятами постарше и на более длинной дистанции, хотя по возрасту могла бы бежать с «малышами».

Устремившись к финишу, Василиса Точило все силы вкладывала в победу и всё же осталась недовольной собственным спортивным достижением. Четвертое место и результат 9:03 на двух километрах не устроили юную спортсменку. Было очевидно, что девочка огорчена тем, что уступила первенство и не попала в призеры. Её не утешили медаль участника и подарок от организаторов, которые на финише получал каждый. Близкие, как могли, поддерживали и успокаивали юную лыжницу, и она даже не заплакала. Но, объективно говоря, девятилетняя Василиса проиграла соперницами, которые старше неё на два-три года. Первое поражение не сломило девочку, а сделало ещё сильнее и мужественнее. Она решила заняться лыжными гонками более серьезно и сразу после стартов попроситься в секцию. А её главной целью на ближайший год стала подготовка к следующим стартам «Лыжня зовёт», которые Василиса намерена выиграть.

В дополнение стоит сказать, что в этом году и сама погода существенно повлияла на результаты участников. Сильный мороз создавал дополнительный дискомфорт лыжникам. И чтобы не отморозить носы и щеки, многие предпочли заклеить открытые участки лица специальным цветным пластырем (тейпом). Да и лыжня, по отзывам некоторых опытных спортсменов, была «тяжелой». Выпавший накануне снег осложнил организаторам работу по подготовке дистанций. Хотя, с другой стороны, все соревновались в одинаковых условиях.

Александр СОРОКИН

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