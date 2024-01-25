Блокаднице из Всеволожска вручили юбилейную медаль

Во Всеволожске в среду, 24 января, наградили блокадницу Анну Сосновскую. Почетной жительнице Всеволожского района и заслуженному учителю России в преддверии 80-й годовщины снятия блокады Ленинграда вручили юбилейную медаль.

Как рассказали в пресс-службе районной администрации, медаль «80-лет полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» Анне Сосновской вручил временно исполняющий обязанности главы администрации Всеволожского района Андрей Воропаев. Ветерану также передали цветы и поздравления от губернатора Александра Дрозденко.

Почетная жительница Всеволожского района в маленьком возрасте застала блокаду Ленинграда. Её семье после осаждения города удалось эвакуироваться в Сургут. Однако те ужасные, проведенные в блокадном Ленинграде дни, женщина помнит до сих пор.

По материалам 47channel.ru