О газете Контакты Для рекламодателей Официальные документы

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Блокаднице из Всеволожска вручили юбилейную медаль

0 Комментариев

Во Всеволожске в среду, 24 января, наградили блокадницу Анну Сосновскую. Почетной жительнице Всеволожского района и заслуженному учителю России в преддверии 80-й годовщины снятия блокады Ленинграда вручили юбилейную медаль.

Как рассказали в пресс-службе районной администрации, медаль «80-лет полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» Анне Сосновской вручил временно исполняющий обязанности главы администрации Всеволожского района Андрей Воропаев. Ветерану также передали цветы и поздравления от губернатора Александра Дрозденко.

Почетная жительница Всеволожского района в маленьком возрасте застала блокаду Ленинграда. Её семье после осаждения города удалось эвакуироваться в Сургут. Однако те ужасные, проведенные в блокадном Ленинграде дни, женщина помнит до сих пор.

По материалам 47channel.ru

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

  1. Губернатор Ленобласти отмечает юбилей
  2. На Кавголовских трамплинах разворачивается история
  3. «Мультимама» Ирина Дрозденко
  4. «Домик Нефёдова»: возродить в Коккорево народный музей!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code