Школьники из Рахьи презентовали свой проект на Международной выставке-форуме «Россия»

Проект был представлен на ВДНХ 20 января по благословению епископа Выборгского и Приозерского Владыки Варнавы. В рамках проекта выступили мальчики и девочки из воскресной школы храма Святой Великомученицы Варвары в поселке Рахья.

С приветственным словом к гостям выставки обратился настоятель Свято-Варваринского храма, заместитель председателя Миссионерского отдела Выборгской епархии и помощник благочинного Всеволожского округа по миссионерскому служению священник Олег Патрикеев: «Люди среднего и старшего поколения, возможно, помнят фильм грузинского режиссера Тенгиза Абуладзе «Покаяние» и знаменитую фразу, прозвучавшую в конце этой картины: «Зачем нужна дорога, если она не приводит к храму?» Дорога жизни стала для многих Дорогой к храму, а, значит, и Дорогой к Богу».

Затем семеро детей продемонстрировали макет Дороги жизни, который сделали своими руками. Его размеры: 2 метра 40 сантиметров на 50 сантиметров. Согласно замыслу создателей, вдоль дороги передвигается модель автобуса ГАЗ 03-30. Дети рассказывают о каждом объекте, возле которого останавливается автобус. На макете представлены памятники «Цветок жизни», «Балтийские крылья», «Катюша», мемориал «Разорванное кольцо», а также храм Спаса Нерукотворного Образа во Всеволожске, храм Святого благоверного Александра Невского в поселке Романовка, храм Святой Великомученицы Варвары в поселке Рахья и другие – всего 15 объектов. Таким образом, дети проводят интерактивную экскурсию по пути следования автобуса с первого по сороковой километр Дороги жизни. Их рассказ сопровождается стихами и песнями.

Пожалуй, впервые на ВДНХ прозвучала песня «Эх, Ладога», написанная в 1942 году во фронтовой землянке. Автор слов – Пётр Богданов. Она была очень популярной среди ленинградцев-блокадников. Ребята спели её, размахивая флагами военного времени. А за их спинами на экране в это время мелькали виды самых красивых храмов Ленинградской области. Потом дети исполнили популярные песни: «Катюша», «Пусть всегда будет солнца», а гости нашего стенда им подпевали.

Директор воскресной школы М. В. Зубова и куратор проекта А. Шевченко вместе с детьми провели мастер-классы для посетителей. Например, показали, как можно сделать из бумаги белых журавликов. Журавлики символизируют память о погибших жителях Ленинграда и воинах, защищавших город. Всем гостям повязали символические галстуки и ленточки оливкового и зеленого цветов.

Репортаж о презентации проекта «Правнуки Дороги жизни» был показан на главном телеканале Санкт-Петербурга «78».

Организаторы выражают благодарность администрации Всеволожского района за возможность выступить в Москве. Особенно подчеркивают свою признательность временно исполняющему полномочия главы администрации Всеволожского района А.Л. Воропаеву, заместителю главы администрации района по социальному развитию С.В. Хотько и начальнику отдела культуры Д.А. Воробьевой.

Представителями администрации была подготовлена печатная продукция и ленточки, организован трансфер детей от железнодорожного вокзала в Москве до ВДНХ и обратно. Транспортная прокуратура города Москвы помогла перевезти макет Дороги жизни из Санкт-Петербурга самолётом, причем макет доставили прямо к ВДНХ. А рекламно-производственная компания «Гриф» подготовила красивые значки «Правнуки Дороги жизни».

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото из архива Воскресной школы храма Святой Великомученицы Варвары