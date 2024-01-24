В Санкт-Петербурге и Ленобласти готовятся отметить 80-летие полного снятия блокады

В эти январские дни мы отмечаем две памятные даты, имеющие для жителей Ленинградской области и Санкт-Петербурга особое значение – 81-ю годовщину со дня прорыва блокады Ленинграда и 80-летие полного снятия блокады города на Неве.

В связи с этим и в Северной столице, и в Ленобласти запланированы разнообразные мероприятия – патриотические акции, митинги и концерты, тематические выставки, творческие встречи, литературные чтения, экскурсии, демонстрация фильмов и многое другое.

Так, в субботу, 27 января, город отметит 80-летие со дня полного снятия блокады. Именно на этот день запланированы основные мероприятия – возложение цветов на Пискаревском, Серафимовском, Смоленском, Ново-Волковском и Богословском кладбищах, а также у мемориальной доски «Героизму и мужеству ленинградцев» на Невском проспекте, 14. В Петропавловской крепости в полдень традиционно прозвучит полуденный выстрел, который произведет житель блокадного Ленинграда. На Ростральных колоннах вновь будут зажжены факелы, а в 21.00 у стен Петропавловской крепости прозвучит праздничный салют.

Также 27 января и 3 февраля можно принять участие в пешеходном челлендже «1942. Путь Ольги Берггольц». Маршрут начинается от Дома радио на Итальянской улице, а завершается на Октябрьской набережной. Он соответствует маршруту, который зимой 1942 года преодолела Ольга Берггольц, чтобы навестить своего отца, работавшего в амбулатории при комбинате им. Тельмана. Это путь протяженностью 14 километров.

С 26 по 28 января на Итальянской и Малой Садовой улицах, на Манежной площади вновь развернется масштабный интерактивный проект «Улица жизни», ранее уже получивший высокие оценки петербуржцев и туристов.

В ЦВЗ «Манеж» 26 января откроется выставочный проект «Город-герой Ленинград». Экспозиция в формате аудиоспектакля расскажет о сохранении исторического наследия в осажденном Ленинграде, а также о деятельности учреждений культуры и промышленных предприятий. Выставка представит панораму различных сфер городской жизни: образования, науки, спорта. Героев аудиогида озвучили Нина Усатова, Тихон Жизневский, Сергей Мардарь, Евгения Фадеева и Ярослав Гребельный.

В Кронштадте открыта выставка «Флот для блокадного Ленинграда». Экспозиция рассказывает о сражениях с помощью тематических зон о корабельной и береговой артиллерии, боевых водолазах, историях кораблей, продолжавших сражаться даже перед лицом неминуемой гибели. Другой смысловой блок посвящен научному и производственному обеспечению фронта – Дороге жизни и людям, благодаря которым состоялся прорыв блокады.

27 января в Театре Поколений состоится показ документального спектакля «67/871». Его авторы решили исследовать противоречия в восприятии событий двумя сторонами – Россией и Германией и характеризуют постановку как «спектакль-испытание».

Ещё одна заметная постановка, основанная на историях реальных людей, будет показана в театре «Суббота» 27 января. Спектакль «872 дня. Голоса блокадного города» создан по «Блокадной книге» А. Адамовича и Д. Гранина, по текстам и дневникам тех, кто жил в то время в городе.

27 января в 13.00 на большой сцене у Штаба шестой Ленинградской Краснознаменной армии ВВС и ПВО начнется театрализованная концертная программа «Блокада. Помнить вечно», которая продлится до вечера. В течение дня (с 12.00 до 18.00) можно посетить экспозицию военной ретротехники патриотического объединения «Ленрезерв», интерактивные зоны реконструкторов – «Дорога Жизни», «Танкисты в боях за город Ленинград», «Раздача блокадного хлеба», «Блокадная квартира» и еще более десяти площадок, рассказывающих о подвиге ленинградцев и героической защите блокадного города во время Великой Отечественной войны.

27 и 28 января на фасаде арки Главного штаба покажут мультимедийный спектакль «Ленинград. Во имя жизни». Представление, посвященное битве за Ленинград, будут показывать с 18 до 22 часов.

Масштабный спектакль-концерт в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады пройдет на петербургской «Газпром Арене» 27 января.

В Александринском театре состоится моноспектакль заслуженного артиста России Семёна Семёновича Сытника, основанный на документальном материале. В годы блокады Александринский театр стал домом, спасшим многие жизни. Здесь проживало более 200 человек, среди которых были и сотрудники театра, по разным причинам не уехавшие в эвакуацию. Спектакль – правдивый рассказ о трагическом времени, о жизни в театре, ставшем общежитием и бомбоубежищем.

К важной дате подготовился и Большой театр кукол. 27 и 28 января состоится премьера – спектакль-концерт, посвященный подвигу ленинградцев. В основу спектакля легли документальные воспоминания жителей блокадного Ленинграда, стихи, песни военного и довоенного времени.

В историческом парке «Россия – моя история» открыта выставка «80 фактов о блокаде». В рамках проекта представлены электронные образы документов и фотографий, которые в необычном формате рассказывают о блокаде Ленинграда и героизме его защитников. Посетители выставки смогут узнать об обстоятельствах, в которых люди жили, работали, боролись, мечтали, верили, и о том, как они сумели отстоять свой город.

К памятной дате Эрмитаж совместно с Театром-фестивалем «Балтийский дом» подготовил спектакль, основанный на документальных свидетельствах жителей блокадного города – сотрудников музея. Перед зрителями развернется не только летопись той огромной миссии, ради которой люди не жалели ни здоровья, ни своих жизней, но и картины личных судеб тех, кто сберег для нас Эрмитаж – история их тревог и радостей, любви и надежд.

Наш район не останется в стороне от торжеств – всеволожская земля примет ежегодный традиционный марафон «Дорога жизни», а каждый его житель может стать участником патриотической акции «Свеча памяти». Для ветеранов запланированы праздничные мероприятия, в числе которых митинг-концерт у мемориала «Разорванное кольцо», торжественная встреча во Всеволожском ЦКД и многое другое. Чествовать ветеранов будут во всех поселениях района.

Кроме того, к памятной дате приурочена программа, подготовленная творческим коллективом КДЦ «Южный» – так, 29 января там состоится концерт лучших баянистов России, 2 февраля пройдет творческий вечер исполнителя военных песен Виктора Соколова «Волкодав на южной высоте», а 9 февраля зрителей ожидает встреча с замечательной певицей Верой Митрофановой – автором и исполнительницей патриотических песен.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото из архива «В. в.»