Во Всеволожском районе повышают качество воды

Правительство Ленобласти готовится к реконструкции ключевых канализационных очистных сооружений и установке модульных очистных станций. В планах на 2024 год несколько объектов на территории Всеволожского района.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в регионе установлена очередность по планомерному повышению качества очистки сточных вод. Федеральные власти, в том числе Минстрой, настроены на модернизацию и реконструкцию системы ЖКХ по всей стране.

Всего в Ленинградской области 172 канализационных очистных сооружения ГУП «Леноблводоканал». Во Всеволожском районе в этом году предусмотрено строительство канализационных очистных сооружений в Новом Девяткино, а также включение в адресную программу очистных Токсово. Уже запущена модульная очистная станция в Юкках.