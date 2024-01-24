Во Всеволожском районе отметили День снега

21 января планета праздновала Всемирный день снега, который считается также и Международным днём зимних видов спорта. Он был учрежден в 2012 году с целью повысить интерес людей, а в особенности детей и подростков, к физической культуре и зимним видам спорта. К слову сказать, в нашей стране есть и свой подобный праздник, который отмечается в России с 2015 года. В 2024 году он выпадает на 10 февраля.

В этом сезоне зимняя погода радует любителей «снежных» и «ледовых» видов досуга и активности, создав им прекрасные условия для приятного и полезного времяпрепровождения на свежем воздухе. Да и власти района вместе с организациями, работающими в сфере физической культуры и спорта, и активистами общественных объединений тоже способствуют улучшению спортивной формы населения, организовав катки, лыжные маршруты и проводя дворовые и массовые мероприятия. Особенно многолюдно на рукотворных и природных спортивных объектах для зимнего досуга в выходные дни. Тысячи всеволожцев приходят сюда, чтобы покататься на коньках и на лыжах, а то и просто погулять, наблюдая за любителями зимних видов спорта.

Две открытые ледовые площадки работают во Всеволожске (Юбилейная площадь и Первомайский проспект, д. 1), три в Мурино (пр. Авиаторов Балтики, д. 31, Привокзальная площадь, д. 3, ул. Оборонная, д. 26). Функционируют катки в Новом Девяткино (ул. Спортивная), в Дубровке (ул. Первой Пятилетки), в поселке имени Свердлова (Западный проезд, между домами № 3 и № 4), в Сертолово (ул. Ветеранов, д. 3), в Янино-1 (ул. Новая, д.19), в Кудрово (Мега Парк), в деревнях Мистолово и Гарболово.

Лыжные маршруты проложены в Новом Девяткино (ул. Школьная, дом 1, за школой), в Романовке (территория стадиона), в Румболовском парке, в лесном массиве между Южным шоссе, Колтушским шоссе и проспектом Грибоедова, в деревне Гарболово, в Колтушах (ул. Быкова, 19), в Кудрово (парк Оккервиль) в микрорайоне Южный (лесопарк в районе ул. Доктора Сотникова). Несколько лыжных маршрутов традиционно существуют на территории Токсовского городского поселения.

Александр СОРОКИН

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