Семья из Мурино победила в конкурсе «Связь поколений»

На площадке Международной выставки «Россия», работающей на ВДНХ, прошел Всероссийский семейный форум «Родные-любимые». В рамках мероприятия состоялся конкурс семейных династий, победителем которого стала команда семьи Юзвик из Мурино.

Дружная семья из семи человек вышла в финал вместе с 30 семейными командами из разных субъектов РФ. По итогам конкурсных испытаний муринцы взяли золото, разделив первое место с семьей из Татарстана.

– Было очень интересно посоревноваться с таким количеством команд-участниц и в итоге победить. Каждый член семьи внес свой вклад в победу, даже наш самый младший участник продемонстрировал замечательные знания и хорошую интуицию. Но особенно мы гордимся нашими старшими ребятами – они часто давали ответы с лету, не раздумывая, и это действительно очень здорово, – отметила Татьяна Юзвик, мама семейства.

Отметим, что ранее Юзвик победили в конкурсе «Семья года» в номинации «Семья – хранитель традиций».

По материалам пресс-службы областного правительства