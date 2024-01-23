Пожарные дознаватели Всеволожского района отмечают профессиональный праздник

23 января отмечают свой профессиональный праздник сотрудники органов дознания МЧС России.

Дознание по пожарам является одним из самых сложных направлений в расследовании происшествий и преступлений. Зачастую определить источник возгорания и отличить намеренный поджог от случайности очень непросто. Именно пожарный дознаватель должен решить: возбудить уголовное дело, отказать в его возбуждении или передать по подследственности.

В отделе надзорной деятельности и профилактической работе Всеволожского района УНДиПР главного управления МЧС России по Ленинградской области работают 22 сотрудника, из них десять – дознаватели. Отдел возглавляет старший дознаватель ОНДиПР Всеволожского района Александра Смирнова.

Помимо своих прямых обязанностей, сотрудники органов дознания активно принимают участие в профилактических рейдах и ведут разъяснительную работу с населением.