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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Пожарные дознаватели Всеволожского района отмечают профессиональный праздник

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23 января отмечают свой профессиональный праздник сотрудники органов дознания МЧС России.

Дознание по пожарам является одним из самых сложных направлений в расследовании происшествий и преступлений. Зачастую определить источник возгорания и отличить намеренный поджог от случайности очень непросто. Именно пожарный дознаватель должен решить: возбудить уголовное дело, отказать в его возбуждении или передать по подследственности.

В отделе надзорной деятельности и профилактической работе Всеволожского района УНДиПР главного управления МЧС России по Ленинградской области работают 22 сотрудника, из них десять – дознаватели. Отдел возглавляет старший дознаватель ОНДиПР Всеволожского района Александра Смирнова.

Помимо своих прямых обязанностей, сотрудники органов дознания активно принимают участие в профилактических рейдах и ведут разъяснительную работу с населением.

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