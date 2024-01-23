Ленобласть выделяет земли ветеранам СВО и членам их семей

Градостроители упростили процедуру подготовки документов территориального планирования в отношении земельных участков для участников специальной военной операции и многодетных семей, чтобы быстрее оказывать помощь гражданам.

«Местные власти получили право корректировать генеральные планы для части территории муниципального образования или изменять границы населенных пунктов за счет включения дополнительных территорий. Эти меры позволят сильно ускорить процедуру выдачи земель участникам специальной операции и другим льготным категориям», – рассказал председатель комитета градостроительной политики Игорь Кулаков.

В числе градостроительных новелл, которые вступили в силу с начала 2024 года, увеличение расчетной вместимости проектируемых школ с 91 места до 110 мест на 1000 человек в зоне агломерации, а также перераспределение на региональный уровень полномочий по утверждению единого документа градостроительного планирования и согласованию архитектурного облика новых капитальных строений.

Продолжается законодательная работа в рамках комплексного развития территорий. Для этого откорректированы региональные нормативы градостроительного проектирования, которыми установлено, что преференции по увеличению плотности и этажности становятся возможны только в случае заключения договоров КРТ. В отличии от стандартной практики по заключению соглашений с застройщиками форма договора КРТ закрепляет за сторонами юридические обязательства, исполнение которых возможно затребовать в судебном порядке.

По материалам пресс-службы строительного комитета ЛО