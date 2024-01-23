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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Ленинградские медики помогли появиться на свет тройне в семье Ивановых из Кудрово

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В перинатальном центре ЛОКБ снова тройня – самые сложные роды в Ленинградской области принимают именно здесь. 32-летняя Екатерина Иванова родила троих мальчиков. Родоразрешение прошло с помощью кесарева сечения.

Малыши появились на свет на сроке 29 недель с разницей в две минуты. Их принимали три бригады неонатологов. Самый старший родился весом 1400 граммов и ростом 39 см, его братья чуть поменьше – 1330 граммов и 37 см.

– Около месяца они нахо­дились в отделении интенсив­ной терапии новорождённых и недоношенных детей под по­стоянным наблюдением вра­чей. Мама и папа имели воз­можность посещать малышей в любое время, – рассказали «Ленинградской панораме» вра­чи перинатального центра.

В общей сложности мама и ма­лыши провели два месяца под на­блюдением медиков. Счастливая семья выписана домой – маль­чишки весят по 2.5 кг каждый.

У Екатерины это первая долго­жданная естественная беремен­ность. Двоен и троен ни в её се­мье, ни в семье её супруга Сергея не было. Миша, Костя и Артём – именно так назвали малышей – именно тройня, а не близнецы. Пока сложно сказать, на кого они похожи, но скорее всего, все трое будут очень разные.

Семейная пара сейчас живёт в Кудрово, но родом из Выбор­га. С медицинским учреждением для родов они определились по­сле посещения Дня беременных перинатального центра в Гатчине.

Это четвертая тройня за всю историю перинатального центра и вторая тройня 2023 года.

Илья Бунин, «Ленинградская панорама»
Фото Перинатального центра ЛОКБ

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