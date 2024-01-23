Ленинградские медики помогли появиться на свет тройне в семье Ивановых из Кудрово
В перинатальном центре ЛОКБ снова тройня – самые сложные роды в Ленинградской области принимают именно здесь. 32-летняя Екатерина Иванова родила троих мальчиков. Родоразрешение прошло с помощью кесарева сечения.
Малыши появились на свет на сроке 29 недель с разницей в две минуты. Их принимали три бригады неонатологов. Самый старший родился весом 1400 граммов и ростом 39 см, его братья чуть поменьше – 1330 граммов и 37 см.
– Около месяца они находились в отделении интенсивной терапии новорождённых и недоношенных детей под постоянным наблюдением врачей. Мама и папа имели возможность посещать малышей в любое время, – рассказали «Ленинградской панораме» врачи перинатального центра.
В общей сложности мама и малыши провели два месяца под наблюдением медиков. Счастливая семья выписана домой – мальчишки весят по 2.5 кг каждый.
У Екатерины это первая долгожданная естественная беременность. Двоен и троен ни в её семье, ни в семье её супруга Сергея не было. Миша, Костя и Артём – именно так назвали малышей – именно тройня, а не близнецы. Пока сложно сказать, на кого они похожи, но скорее всего, все трое будут очень разные.
Семейная пара сейчас живёт в Кудрово, но родом из Выборга. С медицинским учреждением для родов они определились после посещения Дня беременных перинатального центра в Гатчине.
Это четвертая тройня за всю историю перинатального центра и вторая тройня 2023 года.
Илья Бунин, «Ленинградская панорама»
Фото Перинатального центра ЛОКБ