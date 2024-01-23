Вартемягская школа работала весь период блокады

Вартемягская средняя школа одна из немногих, которая работала в окруженном блокадным кольцом городе. Работала весь период блокады, за исключением зимы 1942 года, и образовательный процесс в учебном заведениии не прекращался. В здании школы располагался госпиталь, поэтому занятия проходили в так называемом «поповском» доме, в парке около церкви, где сейчас находится подворье Иоанновского монастыря. В темное время суток учились при «коптилках».

Именно в этот сложный период Александра Константиновна Мурашова исполняла обязанности директора школы. Она преподавала биологию, химию, рисование. Её супруг Александр Михайлович Мурашов участвовал в военных действиях в Волховском районе в звании сержанта пехотных войск. Александра Константиновна проработала в вартемягской школе более 35 лет, была образованным человеком и профессионалом своего дела, добросовестным учителем, пользовалась уважением в коллективе. За трудовые заслуги была награждена орденом Трудового Красного Знамени. Практически в каждом доме жили её ученики, и по сей день старейшие жители Вартемяг с уважением вспоминают педагога.

Дети блокады – желанные гости в родной школе. Выпускники вартемягской школы – люди самых разнообразных профессий. Есть среди них известные и знаменитые, такие как ведущий актёр театра имени В.Ф. Комиссаржевской, народный артист Российской Федерации Иван Иванович Краско, доктор технических наук Евгений Михайлович Иевлев. Сегодня мы публикуем выдержки из книги Евгения Михайловича под названием «Мы жили в блокаде», вышедшей в свет в 2020 году.

«Вартемяги – это замечательная деревня. Она расположена в очень живописной местности. Здесь есть многие особенности ландшафта – большой пруд, пейзажный парк, речка, высокие холмы, леса. В детстве всё это очень способствует физическому и нравственному развитию, конечно, если всем этим пользоваться – плавать, ходить на лыжах, собирать грибы, впитывать красоту природы и даже изучать местную фауну – рыбок, раков, тритонов и т.п.

В Вартемяги меня с сестрой Ниной привезла мама, Прасковья Петровна Семёнова, когда её назначили главным врачом местной больницы. Я уже умел читать, писать и считать, и мама, чтобы занять меня чем-то, отдала в школу, в первый класс, хотя тогда в школу брали с восьми лет. Начальная школа с четырехлетним обучением занимала дом, почему-то называвшийся у местного населения «поповский». Мы с Галей Байковой ходили вместе в первый класс. Естественно, что для местных ребят были «тили-тили тесто, жених и невеста». Между прочим, Галина Григорьевна стала моей женой. Мы прожили почти 50 лет вместе. В семилетку приходили дети из Агалатово, Лупполово и даже из Мендсар.

Трудности блокады при отдаленности военных действий меньше сказались на жителях Вартемяг, у всех были овощи с огорода, и в первую очередь картошка, а также многие держали коров и коз. Я был в классе самым маленьким и слабым. Я был отличником. Это вызывало несколько отрицательную реакцию у других, более сильных физически и менее успешных в учебе одноклассников. А тут еще в школе было организовано так называемое «военное дело». Детишек начали учить ходить строем и выполнять различные строевые команды. Конечно, об оружии не было и речи. Военное обучение касалось только мальчишек, и из них был сформирован «взвод». Меня назначили командиром взвода. Я в строю стоял на правом фланге, а на марше шел впереди колонны. Сразу за мной возвышался Коля Федоров, который был выше меня на две головы. Иногда, в качестве напоминания о моих заслугах, я получал от него исподтишка пинок. Других проявлений неуставных отношений не было. Вскоре «военное дело» было отменено.

Рядом со школой, в землянках располагалась какая-то тыловая воинская часть. На еловой аллее, ведущей от дороги на Скотное к церкви, были складированы ящики с артиллерийскими снарядами. Эта воинская часть стала нас подкармливать пшенной кашей с растительным маслом черного цвета. Предполагаю, что это было неочищенное льняное масло, которое ранее применялось для чего-то в артиллерии. Начальную школу я окончил в 1946 году и перешел в пятый класс уже в неполную среднюю школу, семилетку.

Обучение в начальной школе осуществлял один учитель все четыре года. С пятого же класса работал уже целый коллектив педагогов со специализацией по предметам. Математику нам преподавал Моисей Шоломович Школьник – замечательный учитель! Ему удалось привить любовь к математике и понимание её довольно большому количеству учеников, которые впоследствии хорошо освоили этот предмет и в средней школе – десятилетке, и в дальнейшем неплохо справлялись с этой наукой при обучении в высших учебных заведениях. Биологию – ботанику и зоологию – преподавала Александра Константиновна Мурашова. Историю и предмет под названием «Конституция СССР» преподавал муж Александры Константиновны Александр Михайлович. Колоритной фигурой был преподаватель физики, он же директор школы Геннадий Петрович Тихомиров. В пятом классе мы начали изучать английский язык. Молоденькой учительнице Инне Владимировне было очень трудно справляться с неповоротливыми языками деревенских ребят.

По-разному сложилась судьба моих однокашников по вартемягской школе.

К сожалению, многие уже давно ушли из жизни, о многих я ничего не знаю. В душе поднимается теплое чувство к деревне Вартемяги, школе, преподавателям, однокашникам. В День памяти и скорби и в День Победы мы, ученики блокадной школы, приходим на братское захоронение воинов, возлагаем цветы погибшим за Родину и встречаемся в родной Вартемягской школе».

Сегодня в живых осталось пять учащихся Вартемягской школы, работавшей в годы блокады. Это Владимир Фёдорович Рачков, Иван Иванович Краско, Нина Евгеньевна Самознаева, Галина Евгеньевна Барляева, Евгений Михайлович Иевлев.

Материал подготовила Светлана КУЦОКОНЬ

Фото из архива вартемягской школы