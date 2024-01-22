Юные сертоловчане познакомились с историей операции «Искра»

18 января в музее «Честь и гордость Отечества» при сертоловской городской гимназии состоялся урок мужества, посвященный событиям прорыва блокады Ленинграда.

Первоклассникам, посетившим музейную экспозицию вместе с классным руководителем Аллой Клишиной, экскурсоводы Кристина Калинкина и Ксения Зубарева организовали познавательную экскурсию, посвящённую операции «Искра».

Также ребятам рассказали, как переживал блокаду Ленинграда город Сертолово, который в то время был посёлком. С октября 1941 года Сертолово, как и Ленинград, оказался во вражеском кольце. В этот период на территории посёлка располагались тылы артиллерийских частей, медсанбаты и военные склады. На оборонные работы были мобилизованы все трудоспособные граждане Всеволожского района и посёлка Сертолово.

Маленькие экскурсанты осмотрели экспонаты, в том числе кусочек хлеба весом 125 грамм, который выдавался детям, и продовольственные карточки, дающие право на получение суточного пайка.

В ходе экскурсии первоклассники написали символические письма и адресовали их детям, находившимся в блокадном кольце. Послания украсили изображения ласточек –символа надежды жителей блокадного города.

Михаил БОНДАРЧИК

Фото с сайта музея