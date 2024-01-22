Дорожники Ленобласти ликвидируют последствия метели

Снежный штаб 47-го региона круглосуточно работает с пятницы, когда в Ленобласть пришли метели. Сейчас на дорогах работает почти 400 единиц спецтехники, на общественных территориях – более 1300.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, начало рабочей недели во многих районах начнется со снежных метелей. Во Всеволожском районе ожидается резкий температурный скачок: крепкий мороз сменит околонулевая температура с переходом то в небольшой минус, то в плюс. Усложнит ситуацию на дорогах и мокрый снег.

Водителей просят быть предельно внимательными на дорогах. Обо всех сложных ситуациях на региональных трассах можно сообщить специалистам «Ленавтодора» по круглосуточному телефону 8-812-660-46-47. На связи и Снежный штаб https://vk.com/snegshtab47.