В Ленинградскую область прибыл «Поезд Победы»

Интерактивная выставка под названием «Поезд Победы» начала путешествие по России в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады. Выставка состоит из 10 тематических вагонов, которые посвящены отдельным периодам Великой Отечественной войны, она оснащена объемным звуком и театральным освещением, реалистичными эпизодами военного времени.

Первыми уникальный музей посетили защитники Ленинграда и жители блокадного города, герои и семьи бойцов Специальной военной операции, представители Комитета семей воинов Отечества и фонда «Защитники Отечества».

С 23 по 28 января «Поезд Победы» сделает остановки в городах Ленинградской области – Гатчине, Волосово, Кингисеппе и Луге. Музей на колесах разместится на железнодорожных вокзалах, где будет организовано посещение его экспозиции. Жители и гости этих городов смогут бесплатно увидеть уникальную выставку, пройдя регистрацию на сайте проекта.

В 2023 году «Поезд Победы» пополнился новым вагоном, в котором размещаются экспозиции и материалы о военных трибуналах. В результате решений Нюрнбергского, Токийского и Хабаровского процессов весь мир узнал о военных преступлениях нацистской Германии и милитаристской Японии. В экспозиции использованы прообразы реальных немецких и японских военных преступников. Авторы проекта и мастера-скульпторы создали фигуры, сумев сохранить портретное сходство, позы, эмоции и выражения лиц подсудимых, которые были воспроизведены по историческим фотографиям.

Посетители выставки смогут ознакомиться с тем, как «работали» биолаборатории милитаристской Японии, где проводились жестокие и бесчеловечные эксперименты над людьми, фрагмент интерьера зала судебного процесса во Дворце юстиции Нюрнберга, объемную мультимедийную карту, отражающую ход Второй мировой войны.

«Поезд Победы» – первая в мире интерактивная выставка с максимальным эффектом присутствия, размещенная в движущемся поезде, посвященная событиям Великой Отечественной войны, которая воссоздает историческую реальность с помощью современных технологий.

Этот проект придуман и осуществлён сотрудниками творческой мастерской «Невский баталист» совместно с медиагруппой «Красный квадрат», при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, ОАО «Российские железные дороги» и Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

Подготовил Михаил БОНДАРЧИК

Фото пресс-службы областного правительства