Операция «Искра»

8 декабря 1942 г. Ставка Верховного Главнокомандования издала директиву об операции по прорыву блокады Ленинграда. Её замысел состоял в том, чтобы встречными ударами двух фронтов – Ленинградского с запада и Волховского с востока – разгромить группировку немецко-фашистских войск в Шлиссельбургско-Синявинском выступе, прорвать вражескую блокаду и восстановить связь Ленинграда с центральными районами страны по суше.

Войскам Ленинградского фронта предстояло под огнём противника форсировать Неву, прорвать долговременную оборону, наступать по пересеченной болотистой местности и преодолевать сильно укрепленные узлы сопротивления, оборудованные главным образом в населенных пунктах.

Войска Волховского фронта должны были также осуществлять операции в трудных условиях лесисто-болотистой местности.

Фашисты особенно тщательно и упорно укрепляли свой «флашенхальц» (бутылочное горло). На этом самом узком участке всего 12–16 км разделяли войска Ленинградского и Волховского фронтов. Но каждый километр здесь враг начинил взрывчаткой во всех видах, изрезал траншеями, создал отсечные позиции, систему дотов и дзотов, опутал проволочными заграждениями. А там, где не было укреплений, сама природа создала препятствия для наступающих – торфяные топи и болота, даже зимой непроходимые для тяжелой артиллерии и танков.

Оборона фашистов состояла из опорных пунктов, объединенных в узлы сопротивления. Самыми сильными из них были Синявинский, Городской, Шлиссельбургский.

Между собой узлы сопротивления и опорные пункты соединялись тремя траншеями полного профиля.

Мощную оборону противника защищали пять дивизий, имевших более 700 орудий и минометов. Это 250 артиллейских и минометных позиций, 100 артиллерийских дотов, 1300 пулеметных дзотов, более 3000 блиндажей и землянок, около 30 зенитных установок.

Всеми видами разведки удалось с большей точностью раскрыть характер вражеской обороны, её огневую, траншейную системы, военно-инженерные укрепления и всё это нанести на карты, которыми были обеспечены командиры всех степеней.

Вдоль Невы в полосе предстоящего наступления построили 270 наблюдательных пунктов и дополнительно 80 наблюдательных вышек на деревьях. И вот со всех 350 н.п. днём и ночью сотни глаз в бинокли, в стереотрубы, в перископы изучали вражескую оборону.

Самолёты авиаэскадрилий сфотографировали вражеские позиции на площади в 2,5 тысячи квадратных километров.

В связи с важностью операции Военный совет Ленинградского фронта предлагает создать сильную ударную группировку, в неё включить до 8 стрелковых дивизий, 2 лыжно-стрелковые бригады, две танковые бригады, 14 артиллерийских полков, 9 дивизионов реактивной артиллерии, 4 дивизиона артиллерии флота, 4 зенитных дивизиона, инженерно-саперную бригаду.

В ночь с 11 на 12 января 1943 г. над фашистскими позициями появились наши ночные бомбардировщики и нанесли первые бомбовые удары.

12 января в 9.30 вздрогнула земля. Ударили тысячи орудий и минометов. С открытых позиций прямой наводкой били 122-мм

и 152-мм пушки и гаубицы.

Только они могли проделать в деревоземляных обледенелых заборах проходы для пехоты, танков и орудий. Последним, заключительным, аккордом были удары реактивной артиллерии. Всё кругом гудело и грохотало. Когда дым рассеялся, то стало видно, что роща «Круглая» перестала существовать. Её буквально стер с лица земли артиллерийский удар.

В небо взметнулись сигнальные ракеты. И тотчас же штурмовые группы, а вслед за ними и стрелковые роты двинулись на врага. В первом эшелоне наступали два полка. А через 5 минут двинулись цепи главных сил. Перед окончанием артподготовки над Невой заиграл сводный духовой оркестр

136-й стрелковой дивизии генерал-майора Н.П. Симоняка. Над Невой разнеслись звуки «Интернационала».

Главные силы Ленинградского фронта неудержимо теснили врага, с каждым часом углубляя прорыв. Противник фанатично сопротивлялся, порой переходя в контратаки, но вынужден был оставлять один выгодный рубеж за другим. За первый день сражения войска 67-й армии на направлении главного удара продвинулись на 3–4 км.

Войска Волховского фронта перешли в наступление в 11 часов 15 минут, т.е. на 35 минут раньше Ленинградского фронта, т.к. артиллерийская подготовка была короче на такое же время

(1 час 45 минут). Противник яростно сопротивлялся, особенно в населённых пунктах и на возвышенностях, превращённых в мощные опорные пункты.

Операция «Искра» разгоралась. Воины 67-й и 2-й ударной армий теснили гитлеровцев, сокращая расстояние, отделявшее фронты-побратимы. Ожесточенные бои продолжались 7 дней.

Ничто не могло остановить наших воинов, идущих в атаку: ни глубокий снег, ни минные поля, ни вражеский огонь. Одна за другой врывались в рощу «Круглая» стрелковые роты. В рукопашных схватках, завязавшихся в траншеях и ходах сообщения, в блиндажах и в дзотах, на лесных полянах и просёлках, наши бойцы уничтожали фашистов.

Упорные бои развернулись за Шлиссельбург. Рано утром 16 января подразделения 330-го полка 86-й стрелковой дивизии пошли в атаку и ворвались на южную окраину города. Геройски действовали бойцы штурмовых групп. Орудия стреляли прямой наводкой, выбивая фашистов из каменных зданий, превращенных ими в сильно укреплённые огневые точки.

Дом за домом, квартал за кварталом отвоевывались у врага. 18 января, после упорных боев, был полностью очищен от вражеских войск Шлиссельбург. На местной колокольне взвилось алое полотнище.

18 января в 9 час. 30 мин. на восточной окраине Рабочего посёлка

№ 1 части 123-й стрелковой бригады Ленинградского фронта соединились с частями 372-й стрелковой дивизии Волховского фронта.

В полдень в Рабочем посёлке № 5 соединились части 136-й стрелковой дивизии и 61-й танковой бригады Ленинградского фронта с частями 18-й стрелковой дивизии Волховского фронта. К концу дня произошли встречи и других соединений и частей Ленинградского и Волховского фронтов.

Южное побережье Ладожского озера было освобождено, и через создавшийся коридор шириной 9 – 11 км Ленинград получил сухопутную связь со страной.

За проявленный героизм и отвагу при прорыве блокады Ленинграда, около 19 тыс. бойцов и командиров Ленинградского и Волховского фронтов и Краснознаменного Балтийского флота были награждены орденами и медалями. 25 воинов удостоены звания Героя Советского Союза.

Прорыв блокады стал переломным моментом в битве за Ленинград. Отныне инициатива ведения боевых действий под Ленинградом перешла всецело к советским войскам. Победа под Ленинградом, тесно связанная с остальными операциями наших войск на других участках советско-германского фронта, в значительной степени предопределила окончательный разгром вражеских войск на Северо-Западе.

При подготовке материала использована литература: «Память. Письма о войне и блокаде», Операция «Искра»; «Повелители огня», Г. Одинцов; «Магистрали мужества». В. Ковальчук.

Подготовил Александр ВОЙЦЕХОВСКИЙ

На фото Антона ЛЯПИНА: реконструкция операции «Искра»