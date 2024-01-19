Около Кудрово грузовик во время движения по КАДу потерял колесо

Водитель грузовика столкнулся с неожиданной аварией – прямо во время движения по КАДу машина потеряла одно колесо. Оторванная покрышка вылетела навстречу другим участникам движения.

Специалисты дорожного комитета Ленобласти рассказали, что делать водителям в таких ситуациях.

– Водителю машины, неожиданно ставшей трехколесной, главное резко не тормозить. Необходимо плавно съехать на обочину при первой же возможности. Далее действуйте, как и при любом другом ДТП, – включите «аварийку» и выставите знак.

Сложнее сориентироваться в случаях, когда слетевшая покрышка катится навстречу. Здесь необходимо быстро и верно оценить обстановку на дороге, чтобы уйти с траектории движения катящегося колеса, при этом не задев других участников дорожного движения. Если вы движетесь в плотном потоке и уйти от столкновения не представляется возможным, постарайтесь снизить скорость, сильнее удерживайте руль и прижмитесь к сидению – это уменьшит риск получения травмы.

Однако главный совет – оставаться предельно внимательным на дороге. Не отвлекайтесь на гаджеты и разговоры во время движения, соблюдайте скоростной режим и будьте бдительны.