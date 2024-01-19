Во Всеволожском районе отметили годовщину прорыва блокады Ленинграда

18 января во Всеволожском районе состоялась торжественная церемония возложения венков и цветов к мемориалу «Разорванное кольцо», посвященная годовщине прорыва блокады Ленинграда.

Именно в этот день, 81 год назад, после ожесточенных боев на восточной окраине Рабочего поселка № 1 в 9 часов 30 минут 1-й отдельный стрелковый батальон 123-й стрелковой бригады 67-й армии Ленинградского фронта встретился с отрядом 372-й дивизии 2-й ударной армии Волховского фронта. Таким образом, войска Ленинградского фронта, которые с сентября 1941 года были изолированы от других фронтов, наконец-то соединились с другими частями Красной Армии. Этот день считается официальной датой прорыва блокады Ленинграда. Почтить память погибших и отдать дань уважения победителям к «Разорванному кольцу» приехали ветераны и представители общественности из разных поселений района, всего более трёхсот человек.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото Алекса АНДРЕЕВА