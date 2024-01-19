Александр Дрозденко ответил на вопросы жителей Всеволожского района

В понедельник, 15 января, губернатор Ленинградской области провёл первую в этом году прямую телефонную линию с жителями 47-го региона. Ленинградцев волновало многое – и «нескорая «скорая», ехавшая к пациенту с инвалидностью более двух часов, и проблемы с транспортом, и буксующая газификация поселений, и расселение аварийных домов, и многое другое. Немало вопросов касалось работы коммунальных служб.

Так, житель Всеволожска из микрорайона Берёзки пожаловался на падение напряжения в электрической сети после недавнего пожара на подстанции. Губернатор немедленно отдал распоряжение провести ревизию всех подстанций, и уже 16 января на сайте Комитета по топливно-энергетическом комплексу Ленобласти было размещено сообщение о результатах проверки по обращению нашего земляка.

«…16 января ПАО «Россети Ленэнерго» был организован выезд оперативной бригады по адресу места жительства обратившегося гражданина.

В ходе обследования было выявлено, что дом абонента подключен к трансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ № 7043 ПАО «Россети Ленэнерго» опосредованно через воздушную линию 0,4 кВ, которая принадлежит на праве собственности индивидуальному предпринимателю.

Пожаров на данной подстанции не было выявлено, однако было зафиксировано задымление на другой подстанции, находящейся в микрорайоне Березки.

После обнаружения на ней была произведена замена оборудования. На данный момент подстанция работает в штатном режиме.

Бригада подняла напряжение до 242 В на границе балансовой принадлежности сетей (в распределительном устройстве ТП 7043) и зафиксировала, что нагрузка распределена равномерно по фазам. После чего также были произведены замеры напряжения у заявителя. Напряжение на 2 фазах соответствовало ГОСТ, а на 3-й фазе несколько снижено.

Данные замеры выявили неравномерность распределения нагрузки на сети 0,4 кВ индивидуального предпринимателя, о чем было сообщено ответственному за электрохозяйство.

Для повышения надежности электроснабжения и создания условий для технологического присоединения потребителей микрорайона Березки в инвестиционную программу ПАО «Россети Ленэнерго» на 2024 год включены работы по реконструкции головного участка питающей воздушной линии ВЛ 10 кВ, протяженностью 1,5 км, а также строительство участка воздушной линии 10кВ».

Как не раз подчеркивал президент страны Владимир Путин, прямое общение власти с гражданами позволяет выявлять актуальные социальные проблемы и корректировать политический курс в соответствии с потребностями людей. К слову, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко стал первым в Российской Федерации главой региона, который провел прямую линию в наступившем новом году.

Подготовила Светлана Завадская