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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Дорожники Ленобласти обновят мост через Охту около Энколово

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В Ленинградской области на этот год запланирован ремонт пяти мостов, в том числе мост через Охту около Энколово на трассе от Юкков до Кузьмолово. 

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в процессе ремонтов дорожники обновят элементы пролетного строения, нанесут новую гидроизоляцию, заменят асфальт, поставят новые перила и барьерное ограждение. Окончание работ намечено на осень этого года.

Работы пройдут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

 

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