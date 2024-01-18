Девять маршрутов Ленобласти вернутся к станции метро «Ладожская»

Подходит к концу капитальный ремонт станции метро «Ладожская» – ее двери распахнутся для пассажиров 27 января. После открытия девять автобусных маршрутов снова будут ездить из Всеволожского района до станции метро.

На станции провели капитальный ремонт трех эскалаторов, а также завершили облицовку стен и колонн: их облачили в природный камень – мрамор, гранит и известняк. Также на обновленной станции метро появится экспозиция, посвященная 80-летию снятия блокады.

Для жителей Всеволожского района к «Ладожской» возвращается целый ряд маршрутов, напомним номера: №429, №430, №453, №462, №462Р, №531, №531А, №532, №533. Дополнительно об изменениях трассы следования маршрутов будет проинформировано в салонах автобусов. Просим пассажиров планировать поездки с учетом указанных корректировок.

Пресс-служба администрации ВМР