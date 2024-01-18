В Ленобласти стартовал прием заявок на участие в вокальном конкурсе «Ладожская звёздочка»

Юных вокалистов Ленинградской области приглашают опробовать силы в фестивале-конкурсе «Ладожская звёздочка». Принять участие могут детские коллективы и ансамбли, а также солисты от 3 до 18 лет.

Сбор заявок продлится до 10 марта. Участники должны предоставить одно произведение не длиннее 4 минут. Для выразительности номера допускается привлекать хореографические коллективы. Пройдя отборочный этап, конкурсанты встретятся 23 марта на сцене Дома культуры им. Н.М. Чекалова, где состоится большой концерт.

Подробнее с положением конкурса и формой заявки можно ознакомиться на странице отдела культуры администрации Всеволожского района в соцсети «ВКонтакте».